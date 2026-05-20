Отлив деталей памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге завершен

В литейной мастерской специалисты закончили работы по отливу деталей памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову, который будет установлен в Екатеринбурге, сообщили в администрации города.

Сейчас мастера проводят заключительные работы — зачищают сварочные швы, затем нанесут патину. В первой половине июня памятник доставят на место установки: вагон поедет на трале, еще одна машина повезет скульптуру.

По его задумке уральский режиссер изображен сидящим в пустом грузовом трамвае — частом герое его фильмов. Стены и кабины вагона напоминают летопись и содержат отсылки к Свердловскому рок-клубу, знаковым кинокартинам и биографии Алексея Балабанова.

Открытие памятника назначено на 18 июня — его установят у Дворца молодежи.

Ирина Пичурина