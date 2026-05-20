Дмитриев: РФПИ и китайские компании реализовали более 50 проектов

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ и китайские компании реализовали более 50 значимых совместных проектов. Он добавил, что за счет новых соглашений, подписанных Владимиром Путиным в Пекине, сотрудничество расширилось.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

«Новые проекты позволят решать комплексные задачи российско-китайского сотрудничества, углубляя его стратегическую глубину и создавая новые истории успеха. РФПИ с китайскими партнерами реализовали более 50 знаковых совместных проектов, общий объем инвестиций в них превысил 800 млрд руб.» — сообщил господин Дмитриев.

По словам главы РФПИ, Россия в рамках партнерства с Китаем рассматривает возможность участия в совместных проектах с американскими инвесторами.

