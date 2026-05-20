Экс-руководителям пермского телефонного завода вынесли новый приговор

Мещанский суд Москвы признал виновными бывших руководителей АО «Пермский телефонный завод "Телта"» в хищении 48 млн руб., из средств, выделенных федеральным бюджетом на производство телефонов для нужд Минобороны РФ. Ранее топ-менеджеры уже были осуждены за аналогичные преступления.

Как сообщает «Ъ», в материалах уголовного дела фигурировали пять контрактов, заключенных АО «Пермский телефонный завод "Телта"» в 2017–2023 годах с привлечением аффилированного с Игорем Морозовым ООО «УК Центр» по завышенным ценам. По трем из контрактов завод получил оплату в 48,7 млн руб., а по двум — на сумму 16 млн руб.— не успел. Свою вину фигуранты признали в ходе следствия.

По совокупности с приговорами по другим делам, суд назначил владельцу «Телты» Игорю Морозову наказание в виде десяти лет лишения свободы, бывшему гендиректору Алексею Высокову и бывшему главному бухгалтеру Елене Гришиной ¬ — по 12 лет лишения свободы. Осужденные также оштрафованы на 1,5 млн руб. каждый.

В 2025 году Мещанский суд Москвы уже признавал Игоря Морозова, Алексея Высокова и Елену Гришину виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Суд согласился с версией гособвинения, что фигуранты похитили свыше 33 млн руб., выделенных предприятию на выполнение гособоронзаказа по поставке полевых телефонов. Как считают силовики, господин Морозов, Алексей Высоков и Елена Гришина, а также военпред Алексей Пальмов предоставили заведомо ложные сведения о стоимости комплектующих и использовали в производстве более дешевые китайские детали.

Игорь Морозов был приговорен к семи годам лишения свободы. Алексей Высоков и Елена Гришина с учетом предыдущих приговоров получили по семь с половиной лет колонии общего режима. Вину из них никто не признал. Подробнее о деле в материале «Ъ-Прикамье» «Созвонятся позже».