Телефонисты связались с правосудием

Мещанский суд Москвы вынес приговор по очередному уголовному делу руководителей пермского телефонного завода «Телта», обвиняемых в хищении в 2017–2023 годах 48 млн руб., выделенных на производство военно-полевых телефонов. Ранее осужденные за хищения 33,8 млн руб. владелец предприятия Игорь Морозов, экс-гендиректор Алексей Высоков и бывший главбух Елена Гришина на этот раз предпочли признать вину в трех эпизодах мошенничества и двух — покушения на него, получив сроки от 10 до 12 лет заключения. Наказание им было назначено по совокупности приговоров.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Оглашения судебного акта, назначенного на полдень, пришлось ждать три с половиной часа. Когда же подсудимых наконец завели в клетку с бронированным стеклом, 62-летний Игорь Морозов и 57-летний Алексей Высоков так и остались стоять с пристегнутыми друг к другу наручниками рядом с 64-летней Еленой Гришиной. Все трое выглядели измотанными. Чтение судебного акта уложилось в 15 минут.

Все фигуранты предстали перед судом не впервые. Бывшего гендиректора предприятия Алексея Высокова и экс-главбуха Елену Гришина за дачу взятки в 2019–2023 годах начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю электросамокатом, телевизором и квадрокоптером общей стоимостью 170 тыс. руб. Солнечногорский гарнизонный военный суд 10 октября 2024 года приговорил к штрафам 2,5 млн руб. каждого. Позже апелляция заменила наказание реальными сроками в семь лет лишения свободы каждому.

Второй приговор Алексей Высоков и Елена Гришина выслушали через год — 15 октября 2025-го — в Мещанском суде вместе с владельцем АО «Пермский телефонный завод "Телта"» Игорем Морозовым и сотрудником военной приемки, ведущим специалистом 746-го военного представительства Минобороны Алексеем Пальмовым. Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) обвиняло их в хищении 33,8 млн руб. при исполнении госконтракта на производство 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов ТА-88, заключенного в 2015 году с Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа.

Следствие утверждало, что при его выполнении руководители завода умышленно завысили цену изделий и работ в расчетно-калькуляционных материалах, к тому же использовав вместо отечественных комплектующих более дешевые из Китая, что противоречило условиям контракта.

Сэкономленные же средства в размере 33,8 млн руб., как установило ГВСУ СКР, были похищены. В ходе этого процесса, который длился с июня 2025 года у судьи Оксаны Горюновой, фигуранты отрицали хищения, утверждая, что китайские комплектующие оказались бракованными и в итоге так и не были установлены на телефоны, для которых произвели отечественные запчасти собственными силами. Экс-гендиректор предприятия Высоков тогда заявил, что заключенный с Минобороны контракт изначально был убыточен, но предприятие согласилось на него, так как хотело стать надежным поставщиком военных. Однако суд счел вину подсудимых доказанной, приговорив Игоря Морозова к семи годам лишения свободы, а фигурантов Высокова и Гришину с учетом предыдущего приговора — к семи с половиной годам заключения в колонии общего режима каждого. Алексей Пальмов отделался условным сроком пять лет.

Фабула же последнего дела о хищении 48,7 млн руб. и попытке хищения еще 16 млн руб. была практически идентична фабуле первого дела. В нем речь шла об исполнении уже пяти контрактов, заключенных АО «Пермский телефонный завод "Телта"» в 2017–2023 годах с привлечением аффилированного с Игорем Морозовым ООО «УК Центр» по завышенным ценам. По трем из контрактов завод получил оплату в 48,7 млн руб., а по двум — на сумму 16 млн руб.— не успел. В этой связи фигурантам инкриминировали три эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и два эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину фигуранты на этот раз предпочли признать уже на стадии следствия. Не изменилась их позиция и в ходе процесса, который стартовал в апреле 2025 года у судьи Олеси Менделевой на два месяца раньше, чем у ее коллеги Оксаны Горюновой. Какое-то время процессы шли параллельно.

В ходе очередного разбирательства владелец предприятия Игорь Морозов полностью возместил ущерб, выплатив 48,7 млн руб. из собственных средств. В этой связи Минобороны отказалось от заявленного иска.

Адвокаты настаивали на назначении подсудимым минимально возможного наказания и просили проявить к ним снисхождение. Обвинение же требовало для них от 11 до 13 лет.

В рамках третьего дела суд назначил Игорю Морозову семь лет заключения, а Елене Гришиной и Алексею Высокову — по восемь лет колонии со штрафами.

По совокупности с приговорами по другим делам окончательные сроки вылились для Игоря Морозова в 10 лет, а Алексей Высоков и Елена Гришина были осуждены на 12 лет каждый. Всем осужденным были назначены штрафы по 1,5 млн руб., а также ограничение свободы сроком на два года.

Кроме того, фигурантам запрещено занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение нескольких лет после освобождения. При этом Игорь Морозов и Елена Гришина должны отбывать наказание в колонии общего режима, а Алексей Высоков — в колонии строгого режима. В связи с погашением ущерба иск Минобороны был оставлен без рассмотрения.

Покидая суд, адвокаты подсудимых заявили, что считают приговор «чрезмерно суровым и несправедливым», не исключив возможности его обжалования. Защищавшая Елену Гришину адвокат Елена Волкова обратила внимание на то, что ранее все эпизоды, касавшиеся поставок военно-полевых телефонов по госконтрактам, расследовались совместно в одном деле. «Однако позже они были незаконно раздроблены на два,— сказала адвокат.— Это привело к тому, что фигуранты, отсидевшие на следствии предельно допустимый срок в полтора года, не смогли выйти на свободу до суда, а итоговое наказание, назначенное по совокупности приговоров, достигло максимального срока за мошенничество».

Пермский телефонный завод основан в 1941 году специалистами эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода. Выпускает специальные, промышленные, полевые телефонные аппараты, коммутационное и измерительное оборудование. Среди основных заказчиков — силовые ведомства (МВД, ФСИН), погранвойска, военно-морской флот.

Ранее, как писал “Ъ”, Алексей Высоков и Елена Гришина смогли избежать ответственности еще по одному делу — о даче взяток в размере 36 млн руб. заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, осужденному на семь лет колонии строгого режима, и сотруднику военной приемки Андрею Лукину на сумму 6,8 млн руб., получившему восемь с половиной лет заключения. Дело в отношении них прекратили как в отношении лиц, добровольно сообщивших о преступлениях.

Мария Локотецкая