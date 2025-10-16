Созвонятся попозже

Мещанский суд Москвы признал владельца АО «Пермский телефонный завод „Телта“» Игоря Морозова, экс-директора предприятия Алексея Высокова и главбуха Елену Гришину виновными в мошенничестве. За хищение 33 млн руб., выделенных на производство военно-полевых телефонов, они получили по семь лет лишения свободы. Сотрудничавший со следствием представитель военной приемки приговорен к условному сроку. Никто из представителей «Телты» вину не признал. Источники, близкие к заводу, утверждают, что как акционер господин Морозов не занимался оперативным управлением заводом, а его заключение может негативно сказаться на положении предприятия.



Игорь Морозов (слева)

Уголовное дело, фигурантами которого стали Игорь Морозов, Алексей Высоков и Елена Гришина, а также военпред Алексей Пальмов, было возбуждено Главным военным следственным управлением СКР 2 июня 2023 года. В июле того же года учредитель «Телты» и его сотрудники были задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В окончательной версии обвинения им было инкриминировано мошенничество при выполнении гособоронзаказа, совершенное орггруппой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о хищении денежных средств при выполнении контракта на поставку 7 тыс. полевых телефонов ТА-88 для Минобороны РФ. Суд согласился с версией силовиков, что фигуранты предоставили заведомо ложные сведения о стоимости комплектующих для телефонных аппаратов и похитили свыше 33 млн руб. При этом условия контракта выполнены не были. В частности, вместо предусмотренных договорами отечественных изделий в телефонах использовались более дешевые китайские.

С предъявленным обвинением согласился лишь Алексей Пальмов. Игорь Морозов, Алексей Высоков и Елена Гришина убеждали суд, что денежных средств не похищали. По мнению подсудимых, состава преступления в их действиях нет, а контракт с Минобороны вообще был убыточен для «Телты», поэтому похитить деньги на нем было невозможно. По их мнению, экс­пертиза по делу, на основании которой был рассчитан ущерб, проведена с нарушениями. При этом никаких иностранных комплектующих в исследованных аппаратах обнаружено не было. Также, по утверждению собеседников, господин Морозов говорил и о том, что китайские комплектующие оказались дефектными, поэтому если бы их установили в телефоны, то они бы просто не работали. Но никаких рекламаций по поводу качества ТА-88 производителю из Минобороны не поступало.

В ходе рассмотрения дела учредитель телефонного завода, экс-директор «Телты» и главбух просили суд вынести им оправдательный приговор. Сотрудничавший со следствием господин Пальмов заявил, что готов понести любое наказание.

На прениях представитель Главной военной прокуратуры предложил суду назначить всем подсудимым реальные сроки лишения свободы: Алексею Пальмову — пять с половиной лет колонии общего режима, Игорю Морозову восемь лет, Елене Гришиной — восемь с половиной. В итоге господин Пальмов был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы условно. Остальные подсудимые получили реальные сроки — по семь лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также они должны будут выплатить штраф в размере от 900 до 700 тыс. руб.

По данным СКР, сейчас в отношении осужденных суд рассматривает уголовное дело о хищении средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа в 2017–2021 годах. Ранее сообщалось, что сумма ущерба по делу составляет около 46 млн руб.

Отметим, что без учета второго дела Игорь Морозов теоретически мог бы при условии погашения ущерба спустя непродолжительное время претендовать на условно-досрочное освобождение. Согласно ст. 79 УК РФ, соответствующее ходатайство осужденные за тяжкие преступления могут подать после отбытия половины срока наказания. При этом один день нахождения в СИЗО засчитывается за день отбывания в колонии общего режима. В изоляторе владелец «Телты» находится почти 26 месяцев, а с учетом «полуторного коэффициента» — около 39. Половину семилетнего срока осужденный отбудет спустя 42 месяца.

Источник, знакомый с ситуацией на предприятии, говорит, что господин Морозов с приговором не согласен. Собеседник утверждает, что Игорь Морозов не занимался оперативным управлением заводом, но если было необходимо, то дотировал компанию «из других бизнесов». По словам источника, сейчас предприятие выполняет гособоронзаказ в полном объеме, финансовое положение «Телты» стабильно, при этом отсутствие господина Морозова может негативно отразиться на положении завода. «Сейчас оплата по госзаказу происходит постфактум, то есть его выполнение предприятие финансирует из своего бюджета,— рассказывает собеседник, — и если для этой цели или, например, для развития производства потребуются кредитные средства, то в сложившейся ситуации завод может их и не получить».

Дмитрий Астахов