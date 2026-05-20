Страны ЕС согласовали текст торгового соглашения с США

Депутат Европарламента Желяна Зовко сообщила, что представители Евросоюза утвердили текст торгового соглашения с США.

ЕС и США заключили торговую сделку в июле 2025 года. По условиям соглашения, европейские товары, поставляемые в Соединенные Штаты, будут облагаться 15-процентной пошлиной. Однако соответствующий законопроект до сих пор не был одобрен Евросоюзом. Дональд Трамп в ответ грозил повысить размер пошлин.

«Я с гордостью заявляю, что Европе удалось избежать разрушительной эскалации напряженности в трансатлантической торговле и защитить европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики»,— написала госпожа Зовко в соцсети X.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговые разногласия сократили экспорт ЕС».