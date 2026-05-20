Торговые разногласия сократили экспорт ЕС

Положительное сальдо торгового баланса Евросоюза в марте составило €5,9 млрд, следует из данных Евростата, против профицита в €34 млрд годом ранее. Такое заметное сокращение объясняется в том числе снижением профицита в торговле химической продукцией (до €17,6 млрд с €40,8 млрд год назад). Значительное уменьшение сальдо наблюдалось также в секторе производства машин и оборудования (€11,3 млрд после €21,6 млрд). Европейский экспорт товаров в марте составил €233,9 млрд, что на 8,7% меньше, чем год назад. Импорт же в годовом выражении, напротив, вырос на 2,7%, до €228 млрд.

Крупнейший дефицит ЕС сохраняет в торговле с Китаем: импорт в марте достиг €50,3 млрд, экспорт в КНР составил €17,7 млрд. В результате отрицательное сальдо увеличилось до €32,6 млрд с €30,9 млрд в марте 2025 года. Напомним, взаимных претензий у стран становится все больше: в последние месяцы активизировались торговые расследования. Евросоюз усилил давление на китайских производителей, обвиняя их в демпинге и получении масштабной господдержки, что, по мнению Брюсселя, приводит к вытеснению европейских компаний с рынка КНР. В ответ Пекин расширил проверки в отношении европейских товаров.

Наиболее сбалансированной торговля ЕС остается с Турцией, Японией и Южной Кореей, которые также входят в топ важнейших партнеров, следует из данных Евростата. С учетом усиливающихся внешних рисков предсказуемость правил игры воспринимается как главный приоритет в торговых отношениях.

Импорт Евросоюза из США вырос в марте на 1,1% в годовом выражении, до €31,5 млрд. Встречные поставки сократились на 37,1%, до €45 млрд. Отчасти спад объясняется эффектом высокой базы: годом ранее американские компании наращивали закупки европейских товаров в ожидании повышения тарифов. Давление на экспорт усиливают и действующие торговые ограничения. Экспорт Германии в США в марте снизился на 21,4%, до €11,2 млрд. Это крупнейший годовой спад с июня 2020 года. Особенно чувствительны ограничения для автопрома: Штаты остаются одним из ключевых рынков для немецких производителей автомобилей и комплектующих.

Переговоры между Евросоюзом и США продолжаются, но пока неясно, сможет ли Брюссель добиться более выгодных условий. Американский президент Дональд Трамп обвинил ЕС в саботаже прошлогодней торговой сделки и уже пригрозил повысить пошлины на европейские автомобили с 15% до 25% (см. “Ъ” от 6 мая), если условия соглашения не будут выполнены к 4 июля. Напомним, договоренности предполагают, что ЕС заметно расширит закупки американских энергоносителей и инвестиции в экономику США.

Кристина Боровикова