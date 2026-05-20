CBS: прокуратура США готовит новые обвинения против Мадуро

Федеральным прокурорам в Майами поручили начать новое уголовное расследование в отношении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет CBS News со ссылкой на источники. В январе 2026 года господина Мадуро похитил американский спецназ и доставил в суд Нью-Йорка.

По словам собеседников телеканала, власти США опасаются, что предъявленные обвинения в отношении Николаса Мадуро о наркотерроризме «являются слыбыми». Источники уточнили, что новое расследование началось примерно в марте. В процессе участвуют несколько агентов Федерального бюро расследований (ФБР), Службы расследований внутренней безопасности и Службы уголовных расследований Налогового управления США.

17 мая власти Венесуэлы депортировали в США местного чиновника и соратника Николаса Мадуро Алекса Сааба. Через два дня Минюст Соединенных Штатов предъявил ему обвинение в отмыве сотен миллионов долларов на контрактах по закупкам продовольствия и продаже нефти. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.