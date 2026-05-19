«Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии

«Манчестер Сити» на выезде вничью сыграл с «Борнмутом» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Клуб лишился шансов на победу в турнире, в результате чего обладателем титула впервые за 22 года стал лондонский «Арсенал».

Встреча завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил французский нападающий Эли Жуниор Крупи, ставший рекордсменом Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу голов в дебютном сезоне среди игроков не старше 19 лет — 13. У «Манчестер Сити» отличился норвежский форвард Эрлинг Холанн.

За один тур до конца чемпионата в активе «Арсенала» 82 очка. В заключительном матче национального первенства лондонцы на выезде сыграют с «Кристал Пэласом». На счету идущего вторым «Манчестер Сити» 78 баллов. В последнем туре команда на своем поле примет «Астон Виллу». Ранее стало известно, что по окончании сезона пост главного тренера клуба покинет Пеп Гвардиола.

«Арсенал» в 14-й раз выиграл чемпионат Англии. В последний раз команда становилась обладателем титула в сезоне-2003/04, когда не потерпела ни одного поражения. По количеству побед в АПЛ лондонский клуб опережают только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые 20 раз становились победителями первенства.

Ранее «Арсенал» впервые с 2006 года вышел в финал Лиги чемпионов. В решающем матче самого престижного еврокубкового турнира команда сыграет с французским ПСЖ. Встреча состоится 30 мая в Будапеште.

Таисия Орлова