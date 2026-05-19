«Локомотив» подкатил к Кубку Гагарина

В пятом матче финала play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» на своей площадке обыграл «Ак Барс» — 4:1. У хозяев дублем отметился Байрон Фрейз. Теперь ярославцы ведут в серии до четырех побед 3:2 и могут завоевать чемпионский титул уже в следующей встрече.

Матч «Локомотива» и «Ак Барса»

Перед пятым матчем в финальной серии, которая вернулась в Ярославль, было равенство 2:2, поэтому победа одной из команд уже максимально приближала ее к заветному Кубку Гагарина. «Локомотив» дважды вел в этом противостоянии, а «Ак Барс» соответственно отыгрывался, и сейчас маятник опять качнулся в сторону железнодорожников.

Между тем они понесли серьезную кадровую потерю — из-за травмы досрочно завершил сезон нападающий Георгий Иванов, в связи с чем распалось их звено с Александром Радуловым и Егором Суриным. В итоге главный тренер ярославского клуба Боб Хартли перетасовал три тройки нападения, а Радулова поставил к легионерам Байрону Фрейзу и Рихарду Панику. Именно это сочетание вышло на лед в первой смене и сразу нарвалось на малый штраф, когда Паник перестарался в силовой борьбе и был наказан за грубость.

«Ак Барс» тоже еще толком не вкатился в игру и не использовал большинство, хотя пару раз голкипер Даниил Исаев все же выручил хозяев. А так первый период поначалу проходил практически без острых моментов. Таковым выглядел разве что бросок лучшего бомбардира текущего play-off Митчелла Миллера, но американский защитник казанцев подстрелил собственного одноклубника Дмитрия Кателевского, который экранировал Исаева. Ближе к перерыву появилась работа и у вратаря гостей Тимура Билялова, причем больше всего неприятностей ему доставляло звено Дениса Алексеева с Ильей Николаевым и Александром Полуниным. В паре эпизодов он просто спас «Ак Барс», а Исаев еще отразил мощный щелчок Кателевского.

Во втором периоде хорошая атака удалась ведущей тройке «Локомотива» во главе с Максимом Шалуновым, который выехал на пятак и дважды пытался пробить Билялова. Затем рядом со штангой бросил его партнер Артур Каюмов. И вообще железнодорожники заметно увеличили давление на ворота, что привело к голу Фрейза с передачи Паника. Канадцу оставалось только не промахнуться из вратарской зоны. Пропустив на 29-й минуте, казанцы попробовали быстро отквитать этот гол, но тут же счет стал 0:2. Никита Кирьянов неожиданно очутился с глазу на глаз с Биляловым после того, как находившийся перед ним Миллер, столкнувшись с Суриным, упал и не смог подняться со льда. Судьи посчитали, что нарушения не было, и не дали свисток, так что нападающий четвертого звена подъехал поближе и закинул шайбу в сетку. Причем еще Паник убегал «один в ноль», и Билялов сохранил интригу, а потом Каюмов попал в штангу.

Уже в дебюте третьего периода «Локомотив» фактически лишил гостей шансов на спасение.

Снова Паник с Радуловым навязали борьбу в непосредственной близости от ворот, а Фрейз оказался на пятаке в нужное время и оформил дубль. Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на третий пропущенный гол заменой голкипера, выпустив вместо Билялова Максима Арефьева. Тем самым он хотел еще взбодрить команду, но ярославцы уверенно играли на ноль и даже в меньшинстве после удаления Мартина Герната почти ничего не позволили сопернику. В концовке арбитры выписали две минуты Радулову за удар клюшкой, и гости перешли на игру в формате «шесть на четыре», однако вскоре сами были оштрафованы за нарушение численного состава. Они и в этой ситуации сняли вратаря, чем воспользовался Каюмов, поразив пустые ворота броском из своей зоны. Казанцы забили только на 59-й минуте, когда получили преимущество в двух хоккеистов и Александр Хмелевски его реализовал.

«Локомотив» победил 4:1 и повел в серии 3:2. Теперь все может закончиться в следующем матче, который состоится 21 мая на площадке «Ак Барса».

Александр Ильин