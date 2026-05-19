Полуфинальные сцены

Сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ приближается к завершению. Преимуществом в полуфинальных сериях завладели петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. «Зенит» подобрался к выходу в решающую серию вплотную: он со счетом 3:1 обыгрывает в противостоянии до четырех побед казанский УНИКС. Действующий чемпион ЦСКА, лучше всех прошедший дистанцию регулярного первенства, ведет — 2:1 — у краснодарского «Локомотива-Кубани», пожалуй, наиболее удобного соперника из команд «большой четверки».

В Единой лиге ВТБ приближаются к кульминации полуфинальные серии. Состоялся четвертый матч противостояния «Зенита» и УНИКСа. Благодаря победе в нем петербуржцы завладели комфортным преимуществом — 3:1. Довольно неожиданный исход, если отталкиваться от того, насколько уверенно команды двигались по сезону до этого.

«Зенит» неубедительно провел регулярный чемпионат. «Зенит» довольно серьезно перетряхнул состав по ходу сезона. «Зенит», наконец, был единственной командой «большой четверки», проигравшей матч первого раунда (остальные — ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань» — завершили свои серии всухую, 3:0). Однако с казанским клубом, «гладкую» часть первенства прошедшим куда стабильнее, успех пришел.

Но все понятно. УНИКС, конечно, не мог быть уверен в глубине состава и его качестве после двух весенних потерь.

Из-за травм отписали форварда Тая Брюера, прекрасно стрелявшего из-за дуги и прекрасно действовавшего в краске, и защитника Си Джея Брайса (он не играл с осени, но контракт с ним расторгли только в марте). Адекватной замены первому не нашли. Позицию второго экстренно попытались закрыть Михаилом Кулагиным. Он до этого долго представлял «Самару» — клуб, за последние два сезона одержавший 11 побед в 84 матчах.

В столице Татарстана команды поделили игры. УНИКС взял первый матч — 107:104. Большую его часть он шел впереди, но добиться победы в основное время не смог, зато совершил рывок на излете овертайма. Второй матч со счетом 78:69 остался за «Зенитом», который уже в первой половине вел больше десяти очков, позволил сопернику приблизиться, но здорово провел заключительную четверть.

Из просто неприятной в аховую ситуация превратилась для УНИКСа уже по ходу противостояния с «Зенитом». Еще одна травма: на этот раз пострадал центровой Джейлен Рейнольдс. Он неудачно приземлился на паркет во втором матче, на третий вышел, но сыграл всего 15 минут — примерно вдвое меньше, чем в любой из казанских встреч. Набрал американец всего четыре очка, не поразив кольцо с игры ни разу при семи попытках. Итог для его команды тоже неутешительный — крупное поражение 74:103.

Долго не возникало поводов для оптимизма у казанцев и в четвертом матче. В нем «Зенит» снова хорошо попадал издали, а УНИКС бросал с дистанции скверно.

В нем были развязаны руки у легионеров петербуржцев: рослого защитника Джонни Джузенга (он в итоге стал самым результативным игроком своей команды с 20 очками) и центрового Луки Шаманича.

К большому перерыву «Зенит» вел «плюс 15», на пике его преимущество составляло 17 очков. УНИКС тем не менее прибавил на подборах и вернулся в игру: за три минуты до конца даже шел впереди, но лидерство не удержал, и матч завершился со счетом 77:74 в пользу хозяев.

В другой серии — между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью» — фаворит оправдывает свой статус. Пусть даже краснодарцы открыли противостояние неожиданной гостевой победой в овертайме — 97:88. Неожиданной — потому что до наступления play-off уступили армейцам все шесть игр в сезоне, а трижды уступили с очень внушительной разницей (в 40, 29 и 30 очков). А еще потому, что какую-то необычайную продуктивность продемонстрировала скамейка: она принесла 52 очка при 65,6% попаданий с игры.

Однако в двух других играх борьбы не вышло. Действующий чемпион и победитель регулярного чемпионата дважды — 84:71 и 100:81 — уверенно победил. Скамейка «Локомотива-Кубани» сопоставимой эффективности не выдавала. Одну из последующих встреч провалил, уйдя с площадки с пятью очками за полчаса, лидер краснодарцев Патрик Миллер. У ЦСКА все, напротив, наладилось. Скажем, вернулся на свой уровень самый ценный игрок двух прошлых play-off Единой лиги Мело Тримбл, в первой игре потерявшийся. Другой игрок задней линии, Каспер Уэйр, провел второй за сезон матч с 30 или более очками.

Серия ЦСКА и «Локомотива-Кубани» продолжится 20 мая. Четвертый матч пройдет в Краснодаре. «Зенит» попытается застолбить место в финале 21 мая, пятая игра серии против УНИКСа состоится в Казани.

Арнольд Кабанов