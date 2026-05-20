Разница в цене между новостройками и вторичным жильем в городах-миллионниках России в мае 2026 года

Город Средняя цена новостроек (тыс. руб. за кв. м) Изменение с начала года (%) Средняя цена вторичного жилья (тыс. руб. за кв. м) Изменение с начала года (%) Разница в цене (%) Москва 508 1,1 413 7,9 23 Санкт-Петербург 346 5,5 277 7,4 25 Казань 261 -0,4 221 4,8 18 Нижний Новгород 222 5,8 182 7,5 22 Екатеринбург 183 4,2 161 4,8 14 Уфа 183 2,9 142 2,5 28 Пермь 182 11,3 133 6,2 37 Челябинск 177 1,7 123 7,6 45 Краснодар 175 -0,6 148 0,8 18 Самара 172 0,6 143 4,8 20 Новосибирск 170 3,1 150 5 13 Ростов-на-Дону 164 -6 144 -1,1 14 Омск 162 2,6 124 3,9 30 Воронеж 157 7,2 124 5,5 26 Красноярск 154 5,9 145 5,6 6 Волгоград 135 -2,8 115 4 17