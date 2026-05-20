Разница в цене между новостройками и вторичным жильем в городах-миллионниках России в мае 2026 года

|
|Город
|Средняя цена новостроек (тыс. руб. за кв. м)
|Изменение с начала года (%)
|Средняя цена вторичного жилья (тыс. руб. за кв. м)
|Изменение с начала года (%)
|Разница в цене (%)
|Москва
|508
|1,1
|413
|7,9
|23
|Санкт-Петербург
|346
|5,5
|277
|7,4
|25
|Казань
|261
|-0,4
|221
|4,8
|18
|Нижний Новгород
|222
|5,8
|182
|7,5
|22
|Екатеринбург
|183
|4,2
|161
|4,8
|14
|Уфа
|183
|2,9
|142
|2,5
|28
|Пермь
|182
|11,3
|133
|6,2
|37
|Челябинск
|177
|1,7
|123
|7,6
|45
|Краснодар
|175
|-0,6
|148
|0,8
|18
|Самара
|172
|0,6
|143
|4,8
|20
|Новосибирск
|170
|3,1
|150
|5
|13
|Ростов-на-Дону
|164
|-6
|144
|-1,1
|14
|Омск
|162
|2,6
|124
|3,9
|30
|Воронеж
|157
|7,2
|124
|5,5
|26
|Красноярск
|154
|5,9
|145
|5,6
|6
|Волгоград
|135
|-2,8
|115
|4
|17