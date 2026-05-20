Новостройки теряют премию

Ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в крупных городах России начал сокращаться. Если в начале года готовые квартиры были на 26% дешевле строящихся, то в мае показатель сократился до 23%. Это объясняется опережающим ростом цен на вторичное жилье, покупатели переориентируются на него в связи с сокращением программ льготной ипотеки. В рыночных условиях ценовая премия новостроек не может быть выше 9–15%.

В мае жилье на вторичном рынке в 40 городах России с населением от 500 тыс. человек стоило в среднем 152 тыс. руб. за 1 кв. м, на 23% дешевле, чем новостройки, по подсчетам ЦИАНа. С начала года разрыв между ними сократился на 3 процентных пункта (п. п.): в январе «вторичка» была в среднем на 26% дешевле. Показатель снижается пятый месяц подряд, констатирует главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов. Ранее, по его словам, столь длительного и устойчивого сокращения разрыва на рынке не наблюдалось.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров говорит, что за первые четыре месяца года разрыв в стоимости между вторичным и первичным предложением сократился на 3,3 п. п., до 24,3%. Основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова отмечает, что в Москве сейчас новостройки в среднем на 44,3% дороже готового предложения. Еще в конце прошлого года эта разница составляла 47,8%.

Разница в цене между новостройками и вторичным жильем в городах-миллионниках России в мае 2026 года Выйти из полноэкранного режима Город Средняя цена новостроек (тыс. руб. за кв. м) Изменение с начала года (%) Средняя цена вторичного жилья (тыс. руб. за кв. м) Изменение с начала года (%) Разница в цене (%) Москва 508 1,1 413 7,9 23 Санкт-Петербург 346 5,5 277 7,4 25 Казань 261 -0,4 221 4,8 18 Нижний Новгород 222 5,8 182 7,5 22 Екатеринбург 183 4,2 161 4,8 14 Уфа 183 2,9 142 2,5 28 Пермь 182 11,3 133 6,2 37 Челябинск 177 1,7 123 7,6 45 Краснодар 175 -0,6 148 0,8 18 Самара 172 0,6 143 4,8 20 Новосибирск 170 3,1 150 5 13 Ростов-на-Дону 164 -6 144 -1,1 14 Омск 162 2,6 124 3,9 30 Воронеж 157 7,2 124 5,5 26 Красноярск 154 5,9 145 5,6 6 Волгоград 135 -2,8 115 4 17 Открыть в новом окне Источник: ЦИАН.

На этапе становления российского рынка недвижимости первичное жилье традиционно было дешевле вторичного: в 2000-е годы разрыв достигал 30–35%, к концу 2010-х — сократился до 10%, вспоминает Алексей Попов. Но в середине 2019 года ситуация изменилась, и средняя стоимость новостроек превысила стоимость готовых квартир. Эксперт связывает это с переходом рынка на эскроу-счета и повышением качества строящихся объектов. С запуском массовой льготной ипотеки в 2020 году и смежных инструментов (ипотека с нулевой ставкой и т. п.) новостройки, по словам господина Попова, стали существенно дороже готового жилья. Разрыв в некоторых случаях стал достигать 60–80%.

Но в этом году конъюнктура рынка жилья снова поменялась, и новостройки начали сдавать позиции. Средняя стоимость первичного предложения в 40 крупных городах страны, по данным ЦИАНа, с начала года увеличилась на 2,2%, до 186 тыс. руб. за 1 кв. м. Для вторичного рост оказался более чем вдвое выше — 5,4%, до 152 тыс. руб. за 1 кв. м. Алексей Попов связывает это с перераспределением спроса. Если интерес к новостройкам в начале года сократился на 42% к значениям второй половины 2025 года, то к готовому жилью — лишь на 2,2%.

Директор по продажам агентства недвижимости Point Estate Роман Амелин говорит, что в 2024 году в свете отмены массовой льготной ипотеки на вторичное предложение переориентировались 10% потенциальных покупателей новостроек. В 2025 году показатель вырос до 15%. В первом квартале этого года на готовое жилье, по его словам, пришлось 63,2% сделок по продаже квартир в мегаполисах. Год к году значение увеличилось на 3 п. п. Директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова говорит, что покупатели в целом довольно мобильны: 35–40% с самого начала рассматривают и первичный, и вторичный рынок.

Дополнительно подталкивает среднюю стоимость «вторички» изменение структуры предложения. Евгений Белокуров отмечает, что этот рынок активно пополняется недавними новостройками.

Доля недорогого старого фонда постепенно снижается. Ирина Доброхотова обращает внимание, что заметная доля готового жилья сейчас формируется предложением от застройщика — это лоты, которые не удалось реализовать на этапе строительства жилья. За счет чистой юридической истории они, по словам эксперта, пользуются высоким спросом у покупателей.

В локациях с большой долей старого фонда разница в стоимости между первичным и вторичным жильем действительно зачастую выше. Например, в Барнауле строящиеся объекты дороже готовых на 61%, а в Краснодаре и Казани — только на 18%, следует из данных ЦИАНа.

Роман Амелин считает, что разница в стоимости между первичным и вторичным предложением продолжит сокращаться. В нормальных рыночных условиях, без субсидируемой ипотеки, она не может превышать 5–15%. Это сумма, которую покупатель готов переплатить за качество и новизну проекта, но применима она лишь к объектам в завершающей стадии строительства. Проекты на этапе котлована, по мнению господина Амелина, в рыночных условиях все же должны предполагать дисконт 10–20% за ожидание и риски неопределенности.

Алексей Попов считает, что новостройки могут быть дороже готового предложения максимум на 7–9%. Это связано как с качественными характеристиками проектов, так и со скромным метражом квартиры: в небольших лотах стоимость реализации в пересчете на 1 кв. м традиционно выше. Превышение этих значений возможно вследствие использования поддерживающих инструментов, таких как ипотека, констатирует эксперт.

Александра Мерцалова