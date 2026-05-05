Угрозы — двигатель торговли

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте вырос на 4,4% к февралю и составил $60,3 млрд, следует из опубликованных 5 мая данных Министерства торговли страны. Особенно заметно подскочил импорт товаров из Евросоюза: закупки росли на фоне ожидания новых ограничений. Такая предприимчивость американских импортеров выглядит логичной: Дональд Трамп заявляет о планах повысить пошлины на автомобили из ЕС до 25% с ранее согласованных 15%. Аналитики отмечают, что усиление ограничений представляет серьезную угрозу для производителей не только ЕС, но и США.

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

Внешнеторговый дефицит США в марте увеличился на 4,4% в месячном выражении, до $60,3 млрд. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали показатель на уровне $60,9 млрд. Американский экспорт вырос на 2% и составил $320,9 млрд, импорт — на 2,3%, до $381,2 млрд. Расширение получившегося дефицита объясняется тем, что рост импорта опередил увеличение экспорта.

Судя по статистике, дефицит США в торговле товарами с Китаем увеличился в марте примерно на 7% в месячном выражении, до $14 млрд. Импорт из КНР вырос на 13,5%, до $24,5 млрд, а экспорт США в Китай — на 23,5%, до $10,5 млрд. Среди причин расширения товарооборота — перенос встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, спровоцировавший обсуждение роста напряженности между странами.

Дефицит США в торговле товарами с Евросоюзом в марте вырос примерно на 80%, до $9,2 млрд. Импорт из ЕС увеличился на 8,9%, до $46,4 млрд, американский экспорт снизился на 0,8%, до $37,2 млрд. Наращивание закупок объясняется тревогой поставщиков из-за регулярных угроз господина Трампа. Поставки «впрок» пока воспринимаются как естественный шаг.

Дональд Трамп на прошлой неделе анонсировал повышение тарифов на европейские автомобили и грузовики до 25%, сейчас пошлина на эту категорию товаров составляет 15%. Усиление ограничений Дональд Трамп объяснил тем, что Евросоюз не соблюдает условия торгового соглашения со Штатами.

Стороны заключили сделку летом прошлого года, по ней в обмен на снижение пошлин ЕС соглашался среди прочего на обнуление тарифов на все промышленные товары из США, значительное расширение закупок американской военной техники, ИИ-чипов, СПГ, нефти и материалов для объектов атомной энергетики. Аналитики отмечали, что часть условий фактически невыполнима. Неопределенность формулировок между тем осложняет оперативное решение вопроса переговорным путем. Власти Евросоюза уже заявили, что при реализации угроз господина Трампа готовы развернуть ответные ограничения.

В 2025 году экспорт автомобилей из ЕС в Штаты составил €30,8 млрд — поставки упали на 21,4% из-за уже действовавших пошлин. По оценкам ING, в этом году спад может оказаться еще более заметным. Повышение тарифов грозит европейским производителям автомобилей потерей доли американского рынка (продукция будет проигрывать конкуренцию товарам из других стран), снижением маржи и очередным пересмотром инвестиционных планов, отмечают аналитики.

Для Германии 25-процентные пошлины США на автомобили — удар по одной из ключевых экспортных отраслей. Немецкий автопром больше других в ЕС зависит от американского рынка: уязвимы в том числе BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen Group, которые продают в США значительный объем премиальных моделей, а также Audi и Porsche, у которых нет крупных заводов в Штатах. Акции всех крупнейших немецких игроков на новостях о повышении пошлин упали на 2–3%.

Анонсируя пошлины, Дональд Трамп пояснил, что если автомобили европейских марок будут производиться на американских заводах, то пошлинами они облагаться не будут. Он отдельно отметил, что сейчас инвестиции в строительство таких заводов в США растут.

Компании из Европы и Латинской Америки предупреждали президента, что при массовом переносе производств в Штаты с американского рынка уйдут недорогие и популярные модели автомобилей: с учетом высокой стоимости труда в США производить их будет просто нерентабельно.

Судя по данным ФРС, сейчас производство автомобилей в США сжимается. Среди причин — рост цен на энергоносители, общая неопределенность, а также сдержанный спрос (потребители активно покупали автомобили в прошлом году, до введения пошлин).

Кристина Боровикова