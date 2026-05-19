Застройщики частных домов пожаловались в КС на 20-кратный рост налога

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу ООО «Корнер Казань» на нормы Налогового кодекса, которые привели к резкому увеличению фискальной нагрузки на девелоперов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). С 2019 года платежи выросли в 20 раз.

Изначально для всех земель под жилье действовала льготная ставка 0,3% от кадастровой стоимости. Но с 2020 года льготу для участков под ИЖС отменили, распространив на них общий тариф 1,5%. В октябре 2023 года, ФНС выпустила письмо, где указала на необходимость применять к этой ставке еще и повышающие коэффициенты. В итоге в период стройки земельный налог достигает 6%, тогда как застройщики многоквартирных домов продолжают пользоваться льготой и даже с коэффициентами платят не более 1,2%.

Из материалов жалобы следует, что в 2020–2022 годах «Корнер Казань» платила налог по ставке 1,5%. Однако в 2023 году инспекция применила коэффициенты 2 и 4, увеличив нагрузку до 6%. Компания считает, что законодатель, убирая льготу для ИЖС, вероятно, забыл скорректировать положения о повышающих коэффициентах, которые прежде применялись именно к пониженной ставке.

Заявитель настаивает, что текущее регулирование создает правовую неопределенность и нарушает принцип равномерности налогообложения. «Применение налогового коэффициента к ставке 1,5% носит избыточный и дискриминационный характер», из-за чего налоговое бремя «фактически носит запретительный и конфискационный характер»,— говорится в жалобе.

