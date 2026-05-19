Что входит в состав стратегических ядерных сил РФ

Стратегические ядерные силы РФ включают в себя три компонента: наземный, воздушный и морской.

Наземный находится в ведении РВСН. Его основное вооружение: ракетный комплекс РС-24 «Ярс» с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РТ-2ПМ2МР, ракетный комплекс Р-36М2 «Воевода» с жидкостной ракетой, комплекс РТ-2ПМ2 «Тополь-М» с твердотопливной МБР, ракетный комплекс «Авангард» с ракетой УР-100Н УТТХ и гиперзвуковым планирующим боевым блоком.

Российский стратегический флот располагает 13 действующими атомными подводными лодками с баллистическими ракетами: пять из них относятся к проекту 667БДРМ «Дельфин», восемь — к проекту 955 «Борей» (из них пять — модернизированный проект 955А «Борей-А»). Каждая подлодка может нести по 16 ракет Р-29РМУ2 «Синева» (и ее модификация Р-29РМУ2.1 «Лайнер») или Р-30 «Булава», соответственно.

Стратегическая авиация представлена бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160 с крылатыми ракетами воздушного базирования Х-55 и Х-102.

По последним данным, опубликованным в октябре 2022 года в соответствии с Договором СНВ-3, РФ располагала 540 развернутыми носителями ядерного оружия с 1549 боезарядами.