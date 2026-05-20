Российский рынок медтеха восстановил рост после замедления

Российский рынок медицинских технологий по итогам 2025 года вырос на 21,4%, восстановив темпы после замедления годом ранее. Совокупная выручка 70 крупнейших компаний отрасли достигла 60,6 млрд руб., следует из данных Smart Ranking. Основными драйверами рынка стали телемедицина, медицинские устройства и программное обеспечение.

Наиболее высокие темпы роста показал сегмент медицинских устройств, увеличившийся более чем на 38%. Телемедицинские сервисы сохранили статус крупнейшего направления отрасли: их совокупная выручка достигла 21 млрд руб., а доля рынка выросла до 35%. Аналитики связывают это с ростом спроса на дистанционные консультации и расширением сотрудничества сервисов с лабораториями, страховыми компаниями и производителями медтехники.

Крупнейшим игроком рынка осталось СберЗдоровье, увеличившее выручку до 13,4 млрд руб. В число лидеров также вошли Моторика, «Цифромед» и сервис «Доктис». Быстрее всего рос сегмент телемедицины и решений на базе искусственного интеллекта: участники рынка отмечают увеличение числа обращений к цифровым медицинским помощникам.

