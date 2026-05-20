Лечебный рост

Отечественный рынок медицинских технологий начал восстанавливаться и по итогам прошлого года прибавил 21,4%, а выручка 70 крупнейших компаний отрасли достигла 60,6 млрд руб. Наиболее активно росли телемедицина, разработка ПО и сегмент устройств. В итоге эксперты ожидают роста рынка на 15–17% уже по итогам первого полугодия.

Темпы роста российского медтех-рынка увеличились до 21,4% по итогам 2025 года после снижения темпов до 18% в 2024 году (против 27% в 2023 году), следует из данных аналитического агентства Smart Ranking. Выручка 70 крупнейших компаний составила 60,6 млрд руб.

Наибольший рост показал сегмент устройств (разработчики и производители высокотехнологичных медицинских изделий — от устройств для кардио и нейрохирургии до бионических протезов и эйлайнеров, +38,1%), далее идет сегмент исследований (+22%) и телемедицинских сервисов (17,6%). Последний остается главным драйвером рынка с общей выручкой 21 млрд руб. и увеличил долю с 30% в 2024 году до 35% в 2025 году. Рост телемедицины связывают с более низкой стоимостью услуг, коллаборациями с производителями устройств, страховыми компаниями и лабораториями. Сегмент разработки программного обеспечения сократил долю на рынке до 27%, хотя суммарная выручка разработчиков увеличилась на 16,3%, до 16,6 млрд руб., в 2025 году после снижения в 2024-м. Сегмент ПО вырос к концу года за счет госзаказов, отмечают аналитики.

Лидерство на медтех-рынке сохраняет «СберЗдоровье» с выручкой 13,4 млрд руб. (+26,3%).

Также в топ-5 компаний вошли производитель бионических протезов «Моторика» с выручкой 7,1 млрд руб. (+69,6%), головная компания цифрового кластера «Медицина» ПАО «Ростелеком» «Цифромед» — 3,2 млрд руб. (+36,9%), сервис телемедицины «Доктис» — 2,5 млрд руб. (19,8%) и страховая компания «Лучи» — 2 млрд руб. (70,8%). Самой быстрорастущей компанией оказался телемедицинский сервис «Просебя» с ростом выручки на 627% за год, до 80,7 млн руб. При этом в компании отметили, что итоговая выручка от контрактов оказалась ниже, чем ожидалось, из-за долгих согласований.

По итогам первого полугодия 2026 года российский медтех вырастет на 15–17% год к году, прогнозирует основатель агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова. «Большинство игроков уже наладили свою инфраструктуру с учетом внешне- и внутриполитических реалий и масштабируют зрелые решения. Резких скачков выручки стоит ожидать под конец года, когда реализуется большая часть контрактов»,— отметила она.

Перспективы телемедицины связаны с развитием искусственного интеллекта, который помогает сделать помощь более быстрой, персонализированной и масштабируемой, утверждает гендиректор «СберЗдоровья» Денис Швецов.

На ИИ-помощника на базе GigaChat приходится 13% обращений по медицинским вопросам, их количество выросло в 6,3 раза в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Значительный рост сегмента устройств может быть связан с импортозамещением и подготовкой рынка к введению Минпромторгом балльной системы для медизделий в начале 2026 года, говорит гендиректор производителя бионических протезов Steplife Иван Худяков. «Закон дает преимущество российским производителям. Иностранная продукция при наличии в закупочном листе российского аналога аннулируется»,— поясняет он. В 2026 году компания прогнозирует рост сегмента устройств до 50,3 млрд руб. Спрос на новейшие бионические устройства будет увеличиваться в том числе из-за устаревания изделий и необходимости их замены, а также роста заболеваний диабетом, при некоторых формах которого неизбежна ампутация. Также отрасль будет стимулировать госфинансирование.

Российский рынок технических средств реабилитации в 2025 году вырос на 40%, а сегмент протезов рук и ног — на 50%, отмечают в «Моторике». «Это закономерная динамика: основным способом оплаты технических средств реабилитации стал электронный сертификат, который упростил получение современных изделий, а государство усилило поддержку через программы реабилитации и Соцфонд России. Отечественные разработчики активно выводят на рынок высокотехнологичные решения, а спрос продолжает расти»,— добавили там. При этом развитие индустрии ограничивает нехватка инженеров на стыке биомедицины, электроники и нейротехнологий, а также высокая ключевая ставка, которая повышает стоимость заемного финансирования для масштабирования производства, что особенно чувствительно для компаний с длинным циклом разработки.

Екатерина Фадеева