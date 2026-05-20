Миллиардера Минца хотят привлечь по долгам структуры O1 Properties

Конкурсный управляющий ООО «Квартал 674-675», ранее владевшего бизнес-центром «Белая площадь», подал в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего владельца O1 Properties Бориса Минца. Речь идет о долгах компании, которая сейчас проходит конкурсное производство и сохраняет многомиллиардную задолженность перед кредиторами.

В числе ответчиков по заявлению также указаны бывшие руководители общества, а также несколько кипрских компаний, связанных с прежней структурой владения. В O1 Properties сообщили, что управляющий действует в интересах кредиторов. Сам Борис Минц, по информации его представителей, считает требования необоснованными и указывает, что давно не связан с этим активом и не участвовал в его управлении.

Процедура банкротства «Квартала 674-675» началась после претензий налоговых органов, а затем к делу присоединился Сбербанк, выкупивший «Белую площадь» на торгах за 46,5 млрд руб. По отчетности компании, к концу 2025 года ее краткосрочные обязательства достигали 69,5 млрд руб.

