Экс-владельцу припомнили миллиарды

Миллиардер Борис Минц, покинувший восемь лет назад Россию, может быть привлечен к субсидиарной ответственности по иску структуры O1 Properties, которая ранее владела бизнес-центром «Белая площадь»,— обанкротившегося ООО «Квартал 674-675». Эта компания в прошлом году лишилась актива, но ее задолженность перед кредиторами составляет почти 70 млрд руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий структуры O1 Properties ООО «Квартал 674-675» (ранее владела бизнес-центром «Белая площадь» в центре Москвы) сообщил на Федресурсе, что 13 мая подал заявление в Арбитражный суд Москвы с заявлением о привлечении бывшего владельца холдинга Бориса Минца к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Среди лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности,— также экс-гендиректора ООО «Квартал 674-675» Андрей Лампартер и Александр Эрдман, которые возглавляли компанию с 2018 по 2024 год и с 2012 по 2018 год соответственно. Кроме того, привлекаются кипрские компании Wakovia LTD (текущий учредитель компании), Afelmor Overseas LTD (экс-учредитель) и Kinevart Investments LTD (ее возглавляет господин Лампартер).

В O1 Properties сообщили “Ъ”, что конкурсный управляющий действует в интересах и по согласованию с кредиторами ООО «Квартал 674-675», конкурсное производство в котором продолжается. Борис Минц через своего сына Дмитрия передал “Ъ”, что узнал об иске по привлечению к субсидиарной ответственности от журналистов. Он считает иск «необоснованным и крайне странным», так как не выступает бенефициаром актива более восьми лет и никогда не принимал по нему управленческих решений. Конкурсный управляющий компании не ответил на запрос “Ъ”.

Борис Минц, основатель O1 Group, июль 2015 года, в интервью РБК: «Всегда виноват тот, кто платит».

В январе 2024 года O1 Properties, принадлежащая Riverstretch Trading & Investments Павла Ващенко, столкнулась с финансовыми сложностями. Тогда налоговые органы подали заявление о банкротстве ООО «Квартал 674–675», балансодержателя бизнес-центра «Белая площадь» (110 тыс. кв. м) у станции метро «Белорусская». Сбербанк присоединился к требованиям, выкупив в сентябре 2025 года объект на торгах за 46,5 млрд руб. Краткосрочные обязательства ООО «Квартал 674–675» в конце 2025 года составляли 69,5 млрд руб., долгосрочные обязательства отсутствуют, указано в отчетности компании за прошлый год.

Помимо «Белой площади», банкротятся и другие структуры O1 Properties. В частности, Сбербанк забрал 11 корпусов бизнес-центра «Большевик» на Ленинградском проспекте (36 тыс. кв. м) за 10,5 млрд руб. в рамках обязательств иных структур O1 Properties. Кроме того, кредитная организация подала заявления о банкротстве бизнес-центра White Stone (40 тыс. кв. м) в 4-м Лесном переулке, об обращении взыскания на комплексы «Фабрика Станиславского» (34,5 тыс. кв. м), «Легенда Цветного» (40,1 тыс. кв. м) и Ducat Place III. В начале 2026 года стало известно, что Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал O1 Properties (см. “Ъ” от 1 марта).

Формально под анализ попадают действия контролирующих лиц, приведшие к банкротству, в пределах десяти лет до дня обращения в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности, говорит советник адвокатского бюро «Вертикаль» Алина Хамматова.

Вероятно, в ходе ведения дела о банкротстве ООО «Квартал 674-675» были получены новые доказательства, устанавливающие причинно-следственную связь между действиями (бездействием) Бориса Минца, его виной и наступившим банкротством, не исключает руководитель юркомпании «Неделько и партнеры» Василий Неделько.

Тот факт, что кто-либо де-юре не является владельцем бизнеса, не мешает управляющему заявить требование о привлечении таких лиц к субсидиарной ответственности, говорит адвокат бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова. На практике имеются такие случаи, подтверждает управляющий партнер «АльфаПро» Антон Солощенко. В частности, сам Борис Минц в прошлом году был привлечен к субсидиарной ответственности в ходе банкротства другой струкутуры O1 Properties — ООО «О1 Груп Финанс». Тогда суд установил, что господин Минц контролировал должника, когда в 2017 году выдавались займы на общую сумму более 87 млрд руб. аффилированным структурам.

Дарья Андрианова