Досуговые зоны поддержали трафик в российских торговых центрах

Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе—апреле выросла на 3% год к году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику.

Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок.

На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Трафик магазинов одежды и обуви за четыре месяца сократился на 6%, товаров для детей и продуктовых магазинов — на 5%, DIY-сегмента — на 3%. Количество заказов в заведениях общепита уменьшилось на 1%. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли: покупатели все реже посещают торговые центры ради выбора ассортимента.

