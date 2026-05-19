Покупатель разыгрался

Трафик досуговых и развлекательных зон в торгцентрах России в январе—апреле увеличился на 3% год к году. Это единственная значимая категория арендаторов, показавшая рост. Количество визитов в привычные магазины снизилось на 3–6%, в заведения общепита — на 1%. Развлекательная составляющая позволяет сгладить общее падение трафика в торгцентрах, но по итогам года оно все равно составит 2–4%.

Посещаемость досуговых и развлекательных объектов в торговых центрах в январе—апреле выросла на 3% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Эксперт Ассоциации торговой недвижимости и ритейла Павел Люлин называет рост посещаемости развлекательных зон заметным. Аналогичный тренд фиксирует управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский, говоря об устойчивом увеличении трафика.

Рост трафика в развлекательных центрах произошел после падения: в 2025 году их посещаемость, по данным Focus Technologies, снизилась на 5% год к году. Гендиректор УК «Аструм Недвижимость» (управляет коммерческими объектами ГК «Гранель») Сергей Нюхалов говорит, что сейчас в торговых центрах с развитой досуговой составляющей семьи с детьми проводят в среднем на 30–40% больше времени, чем в других объектах. Эксперт связывает это с общим ростом запроса на впечатления. Из-за стремления населения сократить траты организация досуга в торговом центре может рассматриваться как доступный вариант отдыха, считает он.

Гендиректор АО ХК «Остров Мечты» Борис Пищик полагает, что интерес к развлекательным центрам в крупных городах в целом увеличивается в том числе за счет развития внутреннего туризма. «Люди готовы приезжать в другой город ради эмоций, фестивалей, шоу и комплексного досуга»,— говорит он. Путешественники, по мнению эксперта, могут включать посещение развлекательных центров в маршрут семейного отдыха.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев поясняет, что посещение досуговых объектов зачастую становится основной целью визитов в торговые центры. Они в то же время оказываются более целевыми: число дополнительных покупок внутри объектов сокращается. «Покупатели перестали приезжать в торговые центры “просто посмотреть” ассортимент одежды, сейчас все это можно сделать онлайн»,— говорит Олег Войцеховский. В то же время получить в цифровой среде эмоциональный опыт, по его мнению, часто невозможно.

Развлекательные зоны действительно единственная массовая категория арендаторов, показавшая рост посещаемости. Трафик магазинов одежды и обуви в январе—апреле сократился на 6% год к году, магазинов товаров для детей и продуктов — на 5%, DIY — на 3%, следует из подсчетов Focus Technologies. Число заказов в заведениях общепита в торгцентрах, по данным аналитиков, снизилось на 1% год к году.

Растущий интерес потребителей к развлекательным зонам поддерживает общий трафик объектов.

В целом Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России в январе—апреле, по данным Focus Technologies, сократился на 2% год к году. Это меньше, чем спад по ключевым категориям арендаторов.

Развлекательные зоны оказывают все большее влияние на общую картину за счет растущих площадей. Согласно оценке РСТЦ, сейчас они могут занимать до 50% помещений. В компании «Магазин магазинов» ранее отмечали, что только за последний год доля развлекательных и досуговых концепций выросла на 5–7 п. п., до 25–30%. Но эксперт в сфере управления активами Марина Толстошеева предупреждает, что выраженного положительного эффекта на экономику торговых центров рост посещаемости развлекательных центров не оказывает. Такие объекты занимают существенные площади, но арендные ставки для них, как правило, заметно ниже, чем для ритейлеров.

Не сможет растущая посещаемость развлекательных центров и полностью нивелировать снижение трафика в торгцентрах.

Марина Толстошеева ожидает, что по итогам всего года посещаемость будет на 2–3% ниже прошлогодней. Прогноз руководителя отдела исследований и консалтинга компании «Магазин магазинов» Андрея Суркова — падение на 3–4%. Хотя эксперт предупреждает о неоднородности показателя в зависимости от объекта.

Александра Мерцалова