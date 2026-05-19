Физкульт-просвет

В России появится единый учебник по физкультуре, об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Представители ведомства рассказали “Ъ FM”, что проект пока находится на ранней стадии, точной информации о содержании будущего учебника и его потенциальных авторах пока нет.

Теория в спорте важна не меньше практики, подчеркнул учитель физкультуры Юрий Шендановин:

«Эта инициатива очень актуальна. Предмет "физическая культура" состоит из практической и теоретической частей, они неразделимы. И дети должны прекрасно понимать, что без знания теории практика опасна для их здоровья. Ведь многие могут со стороны наблюдать за теми, кто занимается каким-то видом спорта с правильной техникой, потом захотят выполнить те же упражнения, что приведет к травме. Поэтому, конечно, теория должна быть обязательно.

При этом, конечно, хотелось бы, чтобы не было написано очень много. Нужны конкретные детали техники, такие опорные точки, на которых дети заостряют внимание. Безусловно, это все должно иллюстрироваться, должны быть красивые картинки, как это все выглядит в движении, биомеханика непосредственно».

В большинстве российских школ и вузов уже используются учебники по физкультуре. Главное — чтобы подобные пособия учитывали индивидуальный особенности детей, отметил заслуженный учитель России и директор школы №109 Евгений Ямбург:

«Для одного ребенка подтянуться 30 раз на турнике не составляет труда, а для другого — огромный прогресс, когда у него получилось сделать это три раза. По данным Союза педиатров, у нас детей с первой группой здоровья осталось чуть больше 12%. Остальные имеют проблемы, и с этим надо считаться.

В этом смысле, если там есть сноски и в них указано, что следует самим регулировать нагрузку в соответствии с состоянием здоровья и физическими возможностями, это прекрасно. Я не буду называть имена, фамилии, явки, но была история и не одна, когда учитель проводил кросс в противогазах, и один из школьников умер, потому что у него случился сердечный приступ».

На сегодняшний день в России действует единый учебник только по одному предмету — истории. Уже написано, но пока не используется учебное пособие по обществознанию от Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ. В будущем Минпросвещения планирует стандартизировать программу всех школьных предметов. Как утверждает глава ведомства, это необходимо, чтобы дети из разных регионов могли на одном уровне подготовиться к государственным экзаменам.

Николай Малышев