Семь уголовных дел возбудили в отношении орловского экс-депутата

Помимо уголовного дела о растрате более 56 млн руб., в отношении бывшего генерального директора орловского опытно-производственного хозяйства «Красная Звезда», экс-депутата шестого созыва облсовета (2016–2021) Виктора Прозвицкого возбуждено еще шесть дел о мошенничестве, которые объединены в одно производство. Об этом сообщают «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, экс-депутату вменяют шесть эпизодов хищения бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий. Четыре дела возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ и два — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (до десяти лет лишения свободы).

«Ъ-Черноземье» писал, что Виктора Прозвицкого отправили в СИЗО в начале февраля. По мнению следствия, экс-депутат мог пытаться скрыться, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства или же способствовать сокрытию и уничтожению доказательств. Уголовное дело о растрате в отношении Виктора Прозвицкого возбудили по итогам прокурорской проверки «Красной Звезды». В отчетных документах говорилось, что с сентября 2025 года на предприятии, 100% акций которого находится в собственности Орловской области, по причине падежа выбыло более 400 голов крупного рогатого скота. Проверка этого факта не подтвердила. Кроме того, по данным прокуратуры, руководство хозяйства реализовало часть скота по заниженной стоимости, а различное имущество приобретало по завышенным ценам.

Денис Данилов