Компании настроились на терпимость

Бизнес держится за проблемные, ленивые и неопытные кадры. Работодатели все реже увольняют неэффективных сотрудников из страха не найти им замену. Кроме того, поиск и адаптация нового специалиста обходится компаниям дороже, чем сохранение уже имеющихся. Первым на тренд обратили внимание в РБК. При этом в зарубежных компаниях, наоборот, реже дают второй шанс.

В России такая тенденция больше связана с заботой о коллективе, считает управляющий партнер кадрового агентства «Визави-консалт» Ольга Петрова:

«Большинство компаний стараются удерживать команды, перестраивать процессы. Если есть возможность бюджет не сокращать, то, да, стараются сберечь команду, даже в случае выгорания, мотивировать ее разными способами. Если человек допустил ошибку и речь идет о неосознанной случайности, невнимательности, то в нормальных коллективах выясняют причину и разбирают ее вместе с сотрудником.

Вопрос здесь даже не в том, что сложно найти людей. В ряде случаев сейчас рынок оживился и замену найти возможно, иногда даже на меньшие деньги. Вопрос в командной истории: в компании работает лояльный человек, он уже давно в коллективе, его не нужно адаптировать, и проще заняться его обучением, чем брать нового сотрудника. Впишется он или нет, какие ошибки станет совершать, мы не знаем.

В последние годы есть тренд на заботу о сотрудниках».

В мае ЦБ раскритиковал российские компании за слишком медленное сокращение штата. Регулятор считает, что бизнес даже при падении спроса старается удерживать персонал. По этой причине рынок труда хуже адаптируется к замедлению экономики, а компании вместо увольнений чаще выбирают другие меры: например, отказывают в повышении зарплаты, сокращают премии и переводят сотрудников на неполный рабочий день.

По оценкам Центробанка, в апреле число работников в режиме частичной занятости увеличилось до максимума со времен пандемии COVID-19, превысив 1,5 млн человек. Но тренд уже идет на спад, и в ближайшее время ленивые работники будут встречаться все реже, уверен управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:

«Это скорее не текущий тренд, а следствие так называемого рынка работника, который мы наблюдали последние три-четыре года. В других странах, безусловно, есть своя специфика. Можно вспомнить хотя бы сиесту или жесткий тайминг рабочего дня, за которым довольно внимательно следят профсоюзы. Так что там тоже речь не идет про переработки и какую-то суперэффективность.

Второй шанс оступившимся сотрудникам в России дают достаточно часто. Возможно, это часть нашего ментального ДНК: поддержать, сплотиться вокруг, казалось бы, общей задачи или проблемы.

Может быть, это следствие того, что в экономически профицитные времена качество подбора персонала не стояло перед бизнесом в качестве первостепенной задачи. Но в последнее время, когда рынок труда стал рынком работодателя, ситуация кардинальным образом начала меняться. Бизнес стал делать ставку на эффективность, и быть профнепригодным или ленивым теперь опасно. Сложно представить продавца, который не приводит новых клиентов, или, например, финансового директора, регулярно допускающего ошибки в финансовой отчетности и не предлагающего варианты оптимизации финансовых потоков».

При этом такая «терпимость» к слабым сотрудникам все чаще бьет по мотивации сильных работников. Психологи и HR-исследования утверждают: когда люди видят, что ошибки, халатность или низкая эффективность не наказываются, у них появляется ощущение несправедливости. Если такая ситуация повторяется из раза в раз, то работники действительно теряют доверие к руководителю, уверена врач-дерматолог, совладелец сети клиник Dr. Omarov Зарема Омарова:

«В нашей клинике сотрудники могут получить и второй, и третий шанс, и даже больше. Все зависит от природы ошибки. Есть она организационная, из-за человеческого фактора, усталости, возможно, недостатка опыта и мы видим, что сотрудник умеет признать просчет, делает выводы и хочет расти, то, конечно, мы даем шанс. Но если налицо равнодушие к запросу пациента и проблеме, попытка ее скрыть, отсутствие эмпатии, человечности, то иногда мы не даем никакого шанса.

Если в компании есть понятные правила и справедливый подход, второй шанс не может демотивировать других сотрудников.

Он, наоборот, показывает гуманность руководителей. Но если одни работают всегда четко, а другие системно ошибаются, и при этом ничего не происходит, нет улучшений и внимания со стороны руководства, то это, конечно, разрушает доверие к нему и команде».

Ранее на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил, что безработица в России остается на минимальном уровне. По его словам, показатель не превышает 2,2%.

Анна Кулецкая