«Билайн»: четверть российских компаний внедрили ИИ в бизнес-процессы

25% российских компаний уже интегрировали искусственный интеллект в коммерческие операции и около 20% работают над этим. Такие данные исследования привел гендиректор «Билайна» Сергей Анохин на сессии «Ъ» на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. При этом 37% организаций используют ИИ ситуативно, а 17% присматриваются к новым технологиям, добавил он.

«Билайн» проводил исследование совместно с Ассоциацией менеджеров методом электронного анкетирования с 19 января по 20 февраля 2026 года. В нем приняли участие топ-менеджеры в возрасте от 35 до 55 лет из более чем 70 российских компаний из областей промышленности, финансов, торговли, строительства и производства потребительских товаров.

Как отметил господин Анохин, многие компании сталкиваются с проблемой теневого ИИ, когда сотрудники используют нейросети для рабочих задач в обход корпоративных правил. Это сопряжено с рисками утечки корпоративных и личных данных. Эту информацию на сессии также подтвердила Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch. По ее словам, конфиденциальная информация передается на иностранные серверы, где их могут использовать для обучения моделей или отправить третьим лицам.

Как писал «Ъ», в среднем 7,5% работников в России могут в ближайшее время остаться без работы из-за внедрения ИИ. Потерять рабочие места рискуют прежде всего «белые воротнички»: служащие и специалисты. Для адаптации рынка труда к таким изменениям эксперты считают необходимым перестраивать российскую систему образования на обучение взаимодействию с инновациями уже с ранних лет.