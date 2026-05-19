ИИ планирует увольнения

В среднем 7,5% работников в РФ могут в ближайшее время остаться без прежней работы из-за разворачивания применения искусственного интеллекта (ИИ), подсчитали в ФГБУ ВНИИ труда. Наиболее высоки риски сокращения — у служащих и специалистов. Для адаптации рынка труда к таким изменениям эксперты считают необходимым перестраивать российскую систему образования на обучение взаимодействию с инновациями уже с ранних лет.

В РФ наибольший риск потерять работу из-за замещения трудовых обязанностей ИИ-технологиями — у служащих и специалистов среднего и высшего звена. Таковы выводы исследования ВНИИ труда (научно-исследовательского института, подведомственного Минтруду), представленного 18 мая на заседании круглого стола в Совете федерации.

И. о. гендиректора института Владимир Смирнов пояснил, что в основе исследования — опрос нескольких тысяч российских компаний, внедряющих сейчас у себя подобные новые технологии. «В целом в экономике таковых порядка 5–6%, при этом большая часть сконцентрирована в оптовой торговле (13,3%), в образовании (12%) и в IT-сфере (11%)»,— сказал Владимир Смирнов. Проанализировав трудовые обязанности работников на этих предприятиях, аналитики ВНИИ спрогнозировали, с какой вероятностью занятые на таких позициях в ближайшие годы рискуют потерять работу из-за ИИ.

Для служащих критический риск замещения их трудовых обязанностей определен в наивысшие среди всех девяти начальных групп общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) 82%, для специалистов среднего и высшего уровней — в 64% и 60%. Для руководителей показатель равен 58%, для категории «операторы и машинисты» — 57%.

Наименьшие же шансы потерять работу, согласно ВНИИ труда,— у неквалифицированных рабочих (степень критического риска — 37%). Также ниже 50% показатель у квалифицированных рабочих (48%) и работников сферы услуг и торговли (46%).

С учетом распределения групп ОКЗ по стране аналитики также просчитали и возможные потери рабочих мест для регионов. В среднем показатель составил примерно 7,5% от общего числа занятых в субъекте. Максимумы — в Амурской (8,06%), Новгородской (8,05%) и Курской областях (8%). Минимальные потери от внедрения ИИ аналитики прогнозируют в Чечне (7%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель составит соответственно 7,87% и 7,97%. Отвечая на вопросы участников дискуссии об абсолютных цифрах таких потерь, Владимир Смирнов признал, что исследователи не готовы пока их обнародовать, «чтобы не волновать общественность».

Заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Елена Косаковская отметила, что выводы исследования в целом соответствуют данным Международной организации труда, которая ранее выпустила свой доклад на эту тему. «Однако риск безработицы существует для всех, и задача государства — вместе с социальными партнерами разработать план действий, чтобы предотвратить катастрофические процессы на рынке труда»,— сказала представитель ФНПР.

Советник старшего вице-президента Сбербанка Олег Вавилов предложил обратить внимание на зарубежный опыт внедрения ИИ в образовательные процессы, когда дети изначально учатся взаимодействовать с инновациями и вырастают уже будучи готовыми использовать их в своей профессии. «В китайских детских садах дети общаются с роботами, в школах — осваивают алгоритмическое мышление, необходимое для работы с ИИ»,— рассказал советник.

Проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин согласился, что российское образование могло бы сильно выиграть от аналогичных занятий, подчеркнув, что в будущем речь пойдет уже не столько о замещении работников ИИ, сколько о замещении их работниками, которые готовы активно использовать эту технологию.

Гендиректор «СоюзАтома России» Андрей Хитров между тем указал, что распространение ИИ может сопровождаться не только риском сокращения числа работников, но и ухудшением их когнитивных способностей. «Да, новые технологии надо внедрять. Но если мы передаем простейшие операции работника машине, то как он дорастет до более сложных функций?» — задался вопросом Андрей Хитров. Отметим, что схожие по смыслу «претензии» к ИИ в недавнем опросе ВШЭ высказали и ученые, отметившие, в частности, риски утраты критического мышления исследователями (см. “Ъ” за 18 мая).

Анастасия Мануйлова