Рябков заявил о стремлении США присоединить Китай к переговорам ядерных держав

США «навязчиво стремятся» подключить Китай к переговорам ядерных держав касаемо контроля над вооружениями, считает замглавы МИД Сергей Рябков. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Сама идея многосторонних переговоров ядерных держав по контролю над вооружениями упирается в навязчивое стремление США жестко обусловить их запуск обязательным участием Китая. При этом игнорируется последовательная позиция Пекина о неприсоединении к такому взаимодействию на данном этапе»,— заявил господин Рябков.

Замминистра добавил, что Франция и Великобритания категорически отказываются говорить о каких-либо ограничениях ядерных арсеналов. Для России же одним из важнейших вопросов остается «совокупный ядерный потенциал стран НАТО». «В современных обстоятельствах его учет для нас безальтернативен», — подчеркнул он.

В рамках недавнего визита в КНР президент США Дональд Трамп обсуждал ядерное оружие со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Они назвали денуклеаризацию КНДР общей целью, а также сошлись во мнении, что Иран не может обладать ядерным оружием.