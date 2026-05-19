Перекупщики «разыгрывают» билеты

Билеты на финал Лиги чемпионов обойдутся россиянам в 0,5 млн руб., об этом “Ъ FM” рассказали перекупщики и представители рынка. По сравнению с прошлым годом цены на один из главных футбольных матчей года выросли почти в два раза.

Финальный матч турнира между лондонским «Арсеналом» и «Пари Сен-Жерменом» пройдет в Будапеште 30 мая. UEFA открыла продажи билетов в марте, на сайте организатора места стоили €70. Билеты самой высокой категории — не больше €1 тыс. Однако их быстро разобрали. За полторы недели до игры попасть на финал можно только через перекупщиков. В России цены на билеты начинаются от €3,5 тыс. На «Авито» можно найти лоты и за 1 млн руб., причем места на стадионе будут не самой высокой категории.

Цены на финал сильно выросли по сравнению с прошлым годом, согласен перекупщик Сергей. По его словам, в 2025-м за полторы недели до матча они стоили не больше €3 тыс.:

«На финал есть три категории билетов. Самые дешевые — на места за воротами, цены на них сейчас средние. €3,5 тыс. — это на сторону ПСЖ, на сторону "Арсенала" — €4,5 тыс. Есть нейтральные секторы. Насколько я знаю, туда советуют без атрибутики проходить. Стоимость билетов здесь — €4,3-4,5 тыс. Но все понимают, что там окажется больше болельщиков лондонского клуба, поэтому завышают цену.

По сравнению с прошлым годом цены увеличились, и это связано со статусом финалистов.

"Арсенал" — очень известный клуб, у него огромная база болельщиков по всему миру, соответственно, на матч огромный спрос. Сейчас у них есть шанс выиграть два трофея: стать победителями в Английской премьер-лиге и в Лиге чемпионов. Фанаты этого ждут, поэтому готовы платить. Стоимость не сильно будет меняться, на €500 дешевле или дороже, все будет зависеть от спроса. Ближе к финалу, судя по прошлому году, где-то за неделю цены немножко упали, но за два дня до матча просто взлетели в космос.

На этой неделе EUFA начнет рассылать билеты владельцам. В этом году правила ужесточили, билет привязан к номеру телефону, то есть ты не можешь его просто переслать кому-то другому. Но и здесь нашли лазейку, люди, которые продают билеты, говорят покупателю логин и пароль. Тот заходит на сайт и скачивает билет себе на смартфон. При этом очень много фейковых предложений на маркете, мне даже предлагали такой вариант: прислали якобы скриншот билета, но спалились на том, что начало матча было указано по московскому времени».

Для поездки в Будапешт нужна шенгенская виза. Как сообщили “Ъ FM” в визовом центре Венгрии, оперативно подать документы еще можно, однако консульство будет рассматривать заявку от двух до трех недель. Поездка без билетов на игру будет стоить больше 200 тыс. руб., рассказал президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин:

«Есть понятие "футбольный туризм", граундхоппинг, когда люди едут в город проведения соревнований, пропитываются атмосферой вокруг стадиона, ловят антураж, много гуляют до и после игры. Для россиян в принципе нет дешевых туристических направлений. При этом поездка в Будапешт не настолько сложная, как на Чемпионат мира по футболу в Америке, который также на носу.

Европейская виза сложно дается, много отказов. Тем не менее получить ее возможно. Кроме того, доступны рейсы через Стамбул, Белград, иногда — через Ереван или Баку. В этом случае с пересадкой на дорогу уходит где-то до 6-10 часов. Перелет обходится в сумму от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Если говорить про отели, то проживание будет стоить порядка 30 тыс. руб., плюс бизнес-страховка. Таким образом поездку можно оценить примерно в 250 тыс. руб. Самая большая сложность в получении билета на матч, но все зависит от возможностей и желания».

Матч пройдет на «Пушкаш Арене», домашнем стадионе венгерской сборной. Он вмещает больше 67 тыс. зрителей. Будапешт принимает финал Лиги чемпионов впервые. Власти и жителя города уже стали готовиться к наплыву туристов, рассказала журналист из Венгрии Мария Лопатто:

«Жителей города предупреждают о сильных пробках, о том, что парковаться в фан-зонах, рядом с ними и со стадионом будет невозможно. На эти даты сильно выросли цены на жилье в Будапеште.

Я сейчас посмотрела, сколько стоят средненькие отели в центре города, и ужаснулась. За три дня некоторые из них просят около €3 тыс., тогда как обычно ночь в таких гостиницах обходится в €50.

Лоукостеры и авиакомпании увеличили количество рейсов и, естественно, сильно выросли цены на билеты. Сейчас прилететь в Будапешт, например, из Парижа стоит от €300 до €1 тыс. Обычный прайс — €50-100. Между тем в прессе предупреждают, что туристов могут обманывать таксисты, естественно, речь идет не об официальных перевозчиках.

Стадион "Пушкаш" разворачивает дополнительные телекоммуникационное оборудование, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой. Известно, что фанатов "Арсенала" будут собирать в парке Варошлигет, это самый центр города. Для них там сформируют специальную зону и затем в сопровождении полиции их поведут на матч отдельно от болельщиков "Пари Сен-Жермен"».

Лондонский «Арсенал» второй раз в истории выступит в финале Лиги чемпионов. Причем команда Микеля Артеты будет играть против действующего победителя турнира. В прошлом году команды уже встречались на стадии полуфинала. Тогда парижане оказались сильнее по сумме двух матчей (3:1). Ожидается, что ворота ПСЖ в этот раз будет защищать россиянин Матвей Сафонов.

Егор Парфенов