Германия начала приватизацию энергокомпании Uniper

Германия начала процесс приватизации ведущего энергетического концерна Uniper спустя четыре года после его национализации. Правительство сократит свою долю в компании с 99,12% до 25% плюс 1 акции. Заинтересованным сторонам предлагается «проявить свой интерес в письменной форме, направив письмо о намерениях» до 12 июня. По данным немецких СМИ, среди потенциальных покупателей числятся суверенные фонды из разных стран и крупные энергетические группы.

Власти Германии национализировали Uniper, чтобы поддержать энергетический сектор страны в условиях кризиса, вызванного сокращением поставок газа из РФ в 2022 году. Для обеспечения своих клиентов энергией и закачки в газохранилища компании тогда пришлось закупать газ на спотовом рынке по рекордно высоким ценам. В результате Uniper оказалась на грани банкротства. Власти Германии несколько раз выделяли энергоконцерну многомиллиардные пакеты помощи, а затем приняли решение о его национализации.

Еврокомиссия одобрила приобретение Uniper при соблюдении ряда условий, в том числе не позднее 2028 года сократить долю правительства до 25% плюс 1 акции. По оценкам Suddeutsche Zeitung, в настоящее время рыночная капитализация Uniper составляет около €18 млрд.

Елизавета Труфанова