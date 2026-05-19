Праймериз «Единой России» пройдут без Вячеслава Никонова

Депутата Госдумы Вячеслава Никонова не оказалось в списках на праймериз «Единой России», следует из данных на сайте предварительного голосования. Впрочем, итоговый перечень кандидатов на выборы в Госдуму будет утвержден на съезде партии.

Два источника РБК в партии сообщили, что Вячеслав Никонов не будет участвовать в парламентских выборах. Сейчас господин Никонов занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по международной политике.

Внук наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, 69-летний господин Никонов является членом «Единой России» со дня ее основания, с декабря 2001 года. Был депутатом четырех думских созывов. В 1996 году входил в экспертную группу по разработке предвыборных документов для Бориса Ельцина.

По подсчетам «Ъ», на праймериз «Единой России» заявились более 75% действующих депутатов. В их числе все действующие вице-спикеры Госдумы и главы 15 из 17 подконтрольных единороссам комитетов.

