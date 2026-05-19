Два мирных жителя Брянской области ранены после атаки ВСУ

В селе Смотровая Буда Клинцовского района Брянской области два мирных жителя получили ранения в результате удара ВСУ по автозаправочной станции. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По данным врио губернатора, пострадавших мужчин доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. В результате атаки также были повреждены четыре гражданских автомобиля и навес АЗС. Господин Ковальчук уточнил, что на месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы.