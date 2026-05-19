Монреальный прорыв

Последней командой, преодолевшей второй раунд play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стал «Монреаль Канадиенс», не претендовавший, как казалось до сезона, на серьезные свершения. В овертайме решающей, седьмой игры серии он одолел «Буффало Сейбрс» и теперь в финале Восточной конференции сыграет с «Каролина Харрикейнс». В финале Западной конференции встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». А значит, в одиннадцатом сезоне подряд Кубок Стэнли поднимет над головой хотя бы один российский хоккеист.

«Монреаль Канадиенс» празднуют победу в овертайме над «Буффало Сейбрс»

Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters, Timothy T. Ludwig-Imagn Images / Reuters «Монреаль Канадиенс» празднуют победу в овертайме над «Буффало Сейбрс»

Второй раунд Кубка Стэнли завершился 19 мая седьмым матчем серии, которая в любом случае подарила бы крайне неожиданного, если отталкиваться от предсезонных раскладов, полуфиналиста. В ней столкнулись «Буффало Сейбрс» и «Монреаль Канадиенс».

С «Буффало» все понятно: чудесное преображение. Клуб, не проходивший в главную стадию сезона с 2011 года (15 лет без play-off — антирекорд НХЛ), к которому уже, казалось, намертво приклеился статус архетипичного неудачника, не умеющего не только добиваться результатов, но и губящего пачками молодые таланты, вдруг выигрывает сложнейший Атлантический дивизион, а затем уверенно преодолевает первый раунд play-off. С «Монреалем» все не так драматично. Подающая большие надежды, но все-таки молодая, не слишком опытная команда.

Победителем из этой пары вышел «Монреаль». Самый титулованный клуб НХЛ добрался до стадии финала конференции впервые с сезона-2020/21, смазанного пандемией коронавируса (регулярный чемпионат был короче обычного примерно на треть; лига была вынуждена перекроить дивизионы, отделить канадские команды от американских).

Тогда «Канадиенс», считавшиеся, как и большую часть XXI века, командой посредственной, сенсационно дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Тампа-Бей Лайтнинг».

Детали и итоги вторничного матча вынесли на первый план несколько любопытных историй.

Интересным был сам сценарий игры. «Монреаль» быстро, к 15-й минуте, повел в две шайбы: отличились Филлип Дано, не забивавший до сих пор в play-off, и Зак Болдук.

Однако в следующие 45 минут игры «Монреаль» играл неважно — наверняка был счастлив, что все ограничилось только двумя голами в его ворота (забросили Джордан Гринвей и Расмус Далин).

Интересны фигуры двух главных героев встречи. 25-летний форвард Алекс Ньюхук, чей гол в овертайме вывел «Монреаль» в финал Восточной конференции, уже выигрывал Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Ключевым игроком тогда он не считался — за 12 матчей успешной кампании не забросил ни разу. В этот раз на его счету уже семь голов в 14 матчах, а два из них — важнее некуда: победные в седьмых играх. Канадец повторил редкое достижение: стал вторым хоккеистом в истории лиги, забросившим две победные шайбы в решающих встречах серий в течение одного play-off. (В 2011 году это удалось его соотечественнику Нейтану Хортону из «Бостон Брюинс», завоевавшего тогда главный трофей НХЛ.)

24-летний вратарь Якуб Добеш, отразивший во вторник 37 бросков, среди которых были и очень неприятные, роль основного заработал только в середине нынешнего сезона. Этот play-off для чеха дебютный, и тем не менее играет он в нем очень зрело, практически безупречно.

Есть новость, наверное, очень приятная для российских болельщиков. «Буффало» был единственной из достигших play-off командой, в составе которой россиян не было. После ее вылета таких не осталось.

А значит, хотя бы один российский хоккеист вновь, одиннадцатый сезон подряд, поднимет над головой Кубок Стэнли.

Есть занятная деталь, касающаяся «Каролина Харрикейнс», следующего соперника «Монреаля». Он-то как раз и до сезона считался одним из основных претендентов на главный приз и первые два раунда проскочил, одержав восемь побед в восьми матчах, не заметив оппонентов — «Оттава Сенаторс» и «Филадельфия Флайерс».

Однако перед стартующим в ночь на четверг финалом Восточной конференции «Каролина» оставалась без игровой практики, кажется, чересчур долго. Одиннадцать дней отдыха между матчами play-off за 107-летнюю историю НХЛ не получала ни одна команда. Противостояние «Каролина»—«Монреаль» стартует в ночь на 22 мая.

Днем ранее финальную серию Западной конференции начнут «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». В ней соотношение сил схожее.

«Колорадо» — с запасом лучшая команда регулярного первенства, пока очень легко продвигающаяся по сетке play-off, потерпевшая всего одно поражение в двух раундах. А «Вегас» весь сезон потряхивало.

В гладком чемпионате он набрал меньше 100 очков, за две недели до его финиша решился на радикальный шаг — смену главного тренера. В Кубке Стэнли, несмотря на благоприятную сетку, команда из Невады тоже попадает в непростые ситуации.

Роман Левищев