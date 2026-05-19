На Ставрополье заготовили более 3,7 млн штук рассады овощей

В Ставропольском крае к весенним полевым работам заготовили более 3,7 млн штук рассады овощных культур, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минсельхоз СК Фото: минсельхоз СК

В этом году сельхозтоваропроизводители региона планируют высадить рассадные культуры на площади около 347,5 га, что превышает показатель прошлого года. В структуре посадок традиционно преобладают томаты, капуста, перец и кабачки, также в хозяйствах выращивают огурцы, баклажаны и другие овощные культуры.

Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева, большинство аграриев выращивают рассаду самостоятельно. Высадку в открытый грунт проводят с учетом погодных условий и температуры почвы, поэтому обычно основной этап работ приходится на апрель и май. Производством овощей открытого грунта в крае занимаются преимущественно малые формы хозяйствования.

Сезон развивается на фоне расширения мер поддержки малого агробизнеса. С этого года помощь этой категории выделена в отдельный проект. Фермерские хозяйства могут претендовать на гранты на развитие К(Ф)Х, а также на субсидии для частичного возмещения затрат на покупку сельхозживотных, птицы, техники, инвентаря и оборудования. В 2026 году на эти цели из федерального и краевого бюджетов предусмотрено 186,2 млн руб.

Для региона этот сегмент остается одним из наиболее чувствительных к погоде и себестоимости производства, однако именно он обеспечивает ранний выход овощей на рынок. На Ставрополье рассадная схема особенно важна для закрытия спроса в начале сезона, когда цена на продукцию обычно выше, чем в период массового сбора. Власти рассчитывают, что рост площади посадок и сохранение господдержки позволят удержать объемы овощеводства открытого грунта на сопоставимом уровне и обеспечить устойчивую загрузку малых хозяйств в весенне-летний период.

Станислав Маслаков