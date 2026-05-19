Чистая прибыль Dr. Martens выросла за год в пять раз

Британский производитель обуви Dr. Martens сообщил о пятикратном увеличении чистой прибыли благодаря снижению затрат и сокращению акционной программы скидок, сообщает AFP.

За период с марта 2024 года по март 2025-го прибыль компании после уплаты налогов выросла до 23,8 млн ($32 млн). Годом ранее показатель составил 4,5 млн ($6 млн). Роста прибыли удалось достичь, несмотря на почти трехпроцентное падение выручки, до 764,9 млн. Компания смогла улучшить свои финансовые показатели, в том числе, благодаря снижению зависимости от оптовой продажи обуви со скидками в США, а также за счет диверсификации ассортимента и оптимизации.

Гендиректор компании Идже Нвокори заявил, что в дальнейшем Dr. Martens будет стремиться наращивать инвестиции в бренд, модернизировать розничные магазины, а также развивать партнерские отношения с оптовыми компаниями. В следующем году производитель также намерен получить прибыль.