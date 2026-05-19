В работе «Авито» произошел сбой

В работе крупнейшей российской площадки для размещения онлайн-объявлений «Авито» произошел сбой. Он затронул около 10% пользователей, сообщила пресс-служба компании.

«Знаем, чиним. Очень быстро чиним. Извините, скоро все заработает», — указано в сообщении.

Первые жалобы на работу сервиса появились около 15:00 мск. По данным сервиса DownDetector, за час пользователи оставили около 1,9 тыс. жалоб. Больше всего сообщений о проблемах в работе сайта и мобильного приложения «Авито» поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской и Ленинградской областей. За предыдущие сутки поступило всего 2,7 тыс. обращений.