Касперская предупредила о рисках использования зарубежного генеративного ИИ

Внедрение зарубежного генеративного искусственного интеллекта неразрывно связано с высокими рисками утечки информации. Об этом заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на сессии «Ъ» на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. По ее словам, конфиденциальные данные передаются на иностранные серверы, где их могут использовать для обучения моделей или отправить третьим лицам.

«Нам внедрять нечего, у нас своего ничего нет. Это значит, что модель иностранная, отсюда риски <…> Если мы разворачиваем модель у себя в инфраструктуре и пытаемся защититься от утечки, то автоматически эту модель лимитируем. Если мы используем весь международный опыт — у нас могут случиться утечки информации, поскольку знание о нашей инфраструктуре и нашем предприятии мы передаем в модель. Если с той стороны есть условный противник, который хочет нам нанести ущерб, он может это сделать очень легко»,— рассказала госпожа Касперская.

По мнению эксперта, если Россия будет слепо копировать зарубежные решения, то неизбежно отстанет. «Сейчас мир подсаживают на бесплатный источник искусственного интеллекта. Нам говорят: «Внедряйте». Мы внедряем, но не знаем, что. Мы не понимаем, как это работает. И дальше мы через какое-то время будем пытаться это импортозамещать. То есть побежим опять назад»,— отметила президент InfoWatch.

Президент России Владимир поручил правительству внедрить ИИ во все сферы к 2030 году. Минцифры разрабатывает законопроект о его регулировании с конца 2025 года. Как писал «Ъ», документ вводит понятия суверенной модели ИИ и национальной модели ИИ и предлагает их обязательную сертификацию во ФСТЭК и ФСБ. Взамен компании могут получить предустановку таких моделей на все смартфоны и планшеты. Как отметили участники рынка, создавать с нуля модель без привлечения иностранных open-source-решений будет дорого и нецелесообразно.