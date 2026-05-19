Рынок планшетов, казалось бы, видел все. И его состояние глобально аналитики Omdia оценивают как близкое к стагнации, почти без изменений за первый квартал этого года. На складах избыток запасов, покупатели придирчивее, сроки использования растут. На российском рынке продажи устройств среднего сегмента, стоимостью 40-50 тыс. руб., по данным МТС, за тот же период подскочили на 27% в штуках и на 28% в деньгах год к году.

На этом фоне в Huawei вспомнили о компактных форм-факторах и создали MatePad Mini, который уже появился в российской рознице. Аппарат получил 8,8 дюймовый гибкий OLED экран с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Толщина корпуса — всего 5,1 мм, вес — чуть больше 250 г. Другими словами, он легче многих смартфонов в чехле.

Отдельная фишка новинки — версия с покрытием PaperMatte. Экран остается ярким OLED-дисплеем, но матовое антибликовое напыление заметно снижает отражения и дает более «бумажное» ощущение при чтении и работе стилусом. Это важно для тех, кто реально читает много текста, правит документы или делает рукописные заметки: глаза устают меньше, а писать поверх PDF и конспектов становится приятнее.

Аппаратную часть MatePad Mini также составляет аккумулятор на 6400 мАч, который, по расчетам создателей, дает до 15,5 часов непрерывного видео. Кроме того, он поддерживает быструю зарядку мощностью до 66 Вт. Камеры для такого класса устройств неожиданно серьезные: сзади — 50 Мп модуль и 8 Мп ультраширик, спереди — 32 Мп фронталка. Основная камера поддерживает запись 4K-видео с электронной стабилизацией и режимы для съемки документов.

MatePad Mini стал частью новой линейки бренда. В начале мая на глобальном запуске вендор представил флагманский планшет MatePad Pro Max, новую серию часов Watch Fit 5, особый спортивный вариант Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition, детские часы Watch KIDS X1 и смартфон nova 15 Max. По задумке авторов, вместе устройства формируют единую экосистему. Большой планшет как рабочая станция, часы как центр здоровья и уведомлений, смартфон как основной экран, а MatePad Mini досталась роль компактного «второго экрана» и гаджета для чтения или творчества.

Александр Леви