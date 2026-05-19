Закопать за семь дней

Мэрия Нижнего Новгорода хочет ужесточить правила аварийных земляных работ: провести сами работы и восстановить благоустройство необходимо будет в течение семи дней. Эти изменения вносят в обновляемые правила благоустройства города, депутаты засомневались, что такой срок реален, но проект решения поддержали.

В действующей редакции семидневный срок отводится только на восстановление благоустройства, включая газоны и цветники. Сроки на сами работы прописываются в ордере.

Проектом новых правил предполагается, что повторная выдача аварийного ордера одной и той же организации на одно и то же место аварии не допускается. Если за неделю весь комплекс работ сделать не успеют, потребуется подать заявку на включение их в оперативную адресную программу и получить ордер уже на плановые мероприятия.

При этом после первых семи дней необходимо сдать работы вместе с благоустройством департаменту административно-технического и муниципального контроля (административно-техническая инспекция, АТИ), в обратном случае он может привлечь к административной ответственности.

Представитель муниципальных «Инженерных сетей» Алексей Мизин и депутат, замдиректора филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» Алексей Родин спросили, что делать, когда в одном месте аварии встретятся три ресурсных организации.

Ирина Маслова предположила, что в течение семи дней можно работать одновременно.

«И первую ресурсоснабжающую организацию не накажут за то, что она не закрыла ордер? Пока это наоборот»,— парировал господин Мизин.

Депутат Родин продолжил, что зачастую аварии затрагивают несколько видов коммуникаций, и пока водоканал не завершит свои работы, «Инженерные сети» не смогут начать свои. На это Ирина Маслова сказала, что каждая организация может подать свою заявку и работать в свой семидневный срок.

«А как же благоустройство? Один ресурсник выполнил работы, но котлован остался открытым. Второй ресурсник выполнил свои работы, котлован опять остался открытым. Но у нас есть семь дней и АТИ, которые стоят и смотрят на выполнение»,— не согласился депутат.

Председатель комиссии Павел Пашинин констатировал, что шероховатостей у проекта еще много. «Жизнь сложна и многообразна, и все ситуации предусмотреть невозможно. Но решаем проблемы по мере их поступления»,— дополнила его Ирина Маслова.

Алексей Родин также назвал нереальным семидневный срок и спросил, почему выбрали именно такой. Докладчик ответила, что его мэрия уже обсуждала с заинтересованными сторонами и полагает достаточным.

Павел Пашинин предложил прервать дискуссию, поддержав проект правил благоустройства в целом и направив вопросы профильным подразделениям: департамент административно-технического и муниципального контроля как разработчик этой части нововведений на сегодняшнем заседании не присутствовал.

Ирина Маслова посоветовала все вопросы урегулировать до заседания думы, так как дальнейшие изменения в утвержденные правила благоустройства потребуют длительных процедур.

Как писал «Ъ-Приволжье», изменения, касающиеся земляных работ, обсуждали еще в конце прошлого года, но тогда депутаты рекомендовали их доработать. Одним из спорных вопросов была необходимость утверждения проекта восстановления газонов и цветников в уполномоченном департаменте или «Горкомэкологии». Эта норма для плановых работ в новых правилах останется: восстанавливать газоны и цветники будут в соответствии с проектом, который подготовят представители муниципалитета.

Ирина Швецова