Вывоз отходов из биотуалетов закрепят в нижегородских правилах благоустройства

В правила благоустройства Нижнего Новгорода вводят новую норму, касающуюся вывоза жидких бытовых отходов из биотуалетов. Проект новых правил комиссия гордумы по городскому хозяйству рассмотрела и одобрила 19 мая. Обновление документа связано с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского округа, около 5% его содержания составят нововведения, пояснила руководитель правового управления думы Ирина Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В том числе эксплуатанты туалетных кабин, не подключенных к канализации, должны будут вывозить жидкие бытовые отходы при заполнении резервуара не более чем на 2/3 объема, но не реже одного раза в сутки при температуре наружного воздуха от +5°С. При более холодной температуре — не реже одного раза в трое суток. Уборку в туалетах должны производить ежедневно.

Согласно правилам, общественными туалетами должны быть укомплектованы места массового пребывания людей, в том числе пляжи и торговые объекты.

При принятии правил благоустройства на майском заседании они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Галина Шамберина