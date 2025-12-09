В нижегородской думе не поддержали изменения в правила благоустройства

Комиссия думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству не поддержала изменения в правила благоустройства. На заседании 9 декабря у депутатов возникли вопросы по требованию согласовывать восстановление газона при открытии ордера на земельные работы и обязанию юрлиц заключать договоры на пользование контейнерными площадками.

Замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов рассказал, что основные изменения касаются четырех пунктов. В том числе, уточняют требования по содержанию зеленых насаждений и конкретизируют требования к местам накопления твердых коммунальных отходов.

Отходообразователей-юрлиц хотят обязать заключать договоры на право пользования контейнерными площадками. Однако по этому пункту есть замечания правового управления, поэтому Алексей Краснов предложил принять весь вопрос только за основу, и в начале 2026 года его доработать.

Еще один пункт вызвал споры. Это восстановление газонов после земляных работ. Сейчас при закрытии ордеров возникают сложности с приемкой, поэтому предлагается заранее согласовывать с «Горкомэкологии» проекты восстановления газонов и цветников.

Депутат Жанна Скворцова высказалась, что согласование проекта приведет к дополнительным тратам и увеличению сроков земляных работ. Она также сомневается, что «Горкомэкологии» потянет такое количество новых согласований.

Депутат Дмитрий Сивохин, возглавляющий АО «ОКО», поддержал коллегу и сказал, что у них только плановых раскопок 2,5 тыс.: «Мы вас завалим в буквальном смысле слова. А потом будем ходить на вас жаловаться, что вы нам не согласовываете, у нас дырки по всему городу».

Алексей Краснов ответил, что риски понятны, но он рассчитывает, что «Горкомэкологии» справится.

Председатель комиссии Павел Пашинин предложил к обсуждению поправок представить образец этого проекта восстановления. Однако даже за принятие проекта решения за основу проголосовало меньшинство. Пока на думу вопрос выносить не будут.

Ирина Швецова