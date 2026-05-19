Суд прекратил дело экс-депутата челябинского заксобрания Татьяны Завгородней

Центральный районный суд Челябинска прекратил рассмотрение уголовного дела экс-депутата регионального законодательного собрания Татьяны Завгородней о невыплате налогов. Причиной стало истечение сроков давности. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Дело поступило в суд 12 января этого года. Татьяне Завгородней вменяли преступление по ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте этого года Арбитропределил размер субсидиарной ответственности бывшего депутата гордумы Олега Иванова и экс-депутата законодательного собрания региона Татьяны Завгородней по долгам компании «Альфастрой». С бывших супругов взыскали 1,2 млрд руб. Почти 930 млн руб. — это долг перед УФНС России по Челябинской области.

В декабре 2022 года Олег Иванов также стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ). По версии следствия, будучи гендиректором и собственником ООО «Альфастрой», в 2017–2019 годах бизнесмен скрыл более 516 млн руб. от налоговых органов. Олег Иванов с того времени находится в СИЗО. Вторым фигурантом дела также являлась Татьяна Завгородняя. Ее суд отправил под домашний арест.

