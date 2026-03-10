Настоящие долги бывших депутатов

В Челябинске суд определил размер субсидиарной ответственности бывшего депутата гордумы Олега Иванова и экс-депутата законодательного собрания региона Татьяны Завгородней по долгам компании «Альфастрой». С бывших супругов взыскали 1,2 млрд руб. Почти 930 млн руб. — это долг перед УФНС России по Челябинской области. Ранее суд установил, что действия бенефициара и финансового директора «Альфастроя» ответственны за налоговые правонарушения, за которые компании доначислили более 800 млн руб. налогов.



Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве ООО «Альфастрой» Арбитражный суд Челябинской области установил размер субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц — бенефициара, бывшего депутата городской думы Челябинска Олега Иванова и его экс-супруги, бывшего депутата законодательного собрания региона Татьяны Завгородней. Сумма солидарного взыскания составляет 1,25 млрд руб. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Рассмотрение заявления конкурсного управляющего должника Ирины Дубаревой об установлении размера ответственности возобновили 12 февраля после завершения расчетов с кредиторами и прочих мероприятий конкурсного производства. По уточненному расчету сумма всех непогашенных реестровых требований кредиторов «Альфастроя» составила более 1,255 млрд руб.

«С учетом степени вины каждого из контролирующих должника лиц суд не усматривает оснований для снижения субсидиарной ответственности», — говорится в определении.

В том числе с Олега Иванова и Татьяны Завгородней солидарно взыскали почти 930 млн руб. в пользу УФНС России по Челябинской области, 253,2 млн руб. — министерства строительства и инфраструктуры региона, 47,5 млн руб. — АО «Ак Барс банк».

Решение о привлечении бывших депутатов к субсидиарной ответственности по долгам «Альфастроя» арбитражный суд региона принял летом прошлого года. «Установлено, что несостоятельность общества вызвана действиями ответчиков в результате регулярных неправомерных действий с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе созданием и поддержанием такой системы управления должником, которая была нацелена на систематическое извлечение выгоды во вред должнику и его кредиторам. В результате чего должник фактически был лишен возможности продолжать хозяйственную деятельность и извлекать прибыль»,— говорится в решении суда.

Согласно материалам дела, Олег Иванов владел и руководил ООО «Альфастрой» и группой связанных с ней организаций, когда налоговая инспекция уличила компанию в нарушениях и доначислила более 800 млн руб. налогов за 2017–2019 годы. Татьяна Завгородняя тогда возглавляла финансовый блок группы компаний.

УФНС в ходе проверки установило, что руководство «Альфастроя» с помощью группы взаимозависимых между собой юридических лиц выводило средства, полученные от госконтрактов. Невозможность погасить долг перед налоговой стала одной из причин несостоятельности компании.

С весны прошлого года арестованы денежные средства и имущество Олега Иванова и Татьяны Завгородней на сумму требований кредиторов.

ООО «Альфастрой» было создано в Челябинске в 2008 году. Арбитражный суд региона признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство в декабре 2023 года. До 2020 года организация получала крупные муниципальные и государственные контракты на строительство и капитальный ремонт социальных объектов в городе, в том числе школ, детских садов, общежитий для вузов. Также компания возводила пристрой к театру оперы и балета, занималась реконструкцией правительственной гостиницы, так называемых «обкомовских дач», ремонтировала один из корпусов Челябинской областной клинической больницы.

Олег Иванов владеет 100% уставного капитала ООО «Альфастрой». Также он был генеральным директором организации, пока там не назначили конкурсного управляющего. В декабре 2022 года господин Иванов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). По версии следствия, будучи гендиректором и собственником ООО «Альфастрой», в 2017–2019 годах бизнесмен скрыл более 516 млн руб. от налоговых органов. Позже добавилось обвинение еще по двум статьям: ч. 4 ст. 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Вместе с Олегом Ивановым фигуранткой дела является его экс-супруга Татьяна Завгородняя и еще три человека — Светлана Грасс, Александр Крапивин и Андрей Скибицкий, руководившие или работавшие в разных компаниях, связанных с «Альфастроем». Бизнесмен не признает вину ни по одной статье.

Юлия Гарипова