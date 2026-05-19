В проект об обращении цифровых валют предложили включить доступ к иностранным криптобиржам

Во время доработки законопроекта о регулировании цифровых валют планируется разрешить инвесторам из России торговать криптовалютой на иностранных криптобиржах через российских брокеров. Об этом сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. Сейчас документ готовится ко второму чтению.

«В рамках проектируемого регулирования предполагается, что при определенных условиях в дальнейшем может быть предусмотрена возможность российских брокеров, помимо сделок на базе российских организаторов торговли, обеспечивать совершение сделок российских клиентов также и на иностранных криптобиржах»,— уточнила госпожа Лозгачева в комментарии РБК на съезде ACI Russia.

При этом условия допуска к торгам для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов останутся теми же, что предусмотрены на российских площадках, добавила представитель ЦБ. Среди критериев иностранных бирж, которые регулятор вправе ввести при предоставлении доступа брокерам, Екатерина Лозгачева назвала «соблюдение всех прав российских инвесторов». Речь идет, в частности, об отказе от санкционных ограничений.

Госпожа Лозгачева также напомнила, что при проведении сделок с криптовалютой за рубежом даже через российских посредников следует помнить, что такие операции по-своему рискованны из-за иностранного регулирования.

Законопроект об обороте криптовалют в России прошел первое чтение в Госдуме в конце апреля. В случае принятия он вступит в силу с 1 июля. Согласно проекту, граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников, среди которых — обменники из реестра Банка России, брокеры и доверительные управляющие.

