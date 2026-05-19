Бывший вице-мэр Екатеринбурга не смог оспорить полученные в колонии взыскания

Свердловский областной суд отказал бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву в отмене взысканий за пропуск завтрака и выход из отряда без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Контеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виктор Контеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отмечается, что 2 марта 2026 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отклонил иск бывшего осужденного Виктора Контеева. Он оспаривал выговоры, объявленные ему в апреле и мае 2025 года. Поводом для взысканий стали два пропуска завтрака в столовой, нахождение в нательном белье без форменной куртки, а также выход за пределы изолированного участка колонии без разрешения администрации.

В суде Контеев утверждал, что отсутствие в столовой и выход за пределы участка были вызваны уважительными причинами: приступом хронического заболевания и посещением храма. Однако суд, изучив рапорты должностных лиц и фотоматериалы, счел факты нарушений правил внутреннего распорядка (ПВР) доказанными. «Суд отметил, что ПВР не предполагает отступлений от выполнения обязанностей ни по каким причинам, а разрешение на выход за пределы участка сам осужденный не получал»,— говорится в сообщении суда.

Решение было обжаловано, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений.

Напомним, бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева арестовали в 2012 году. В 2014 году его приговорили к 18 годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве, получении взятки и убийстве, позже срок был увеличен по совокупности приговоров до 21 года. Летом 2025 года он вышел на свободу по УДО.

Полина Бабинцева