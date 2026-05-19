Google и инвестфонд Blackstone создали компанию в сфере ИИ и облачных технологий

Компании Google и Blackstone объявили о создании облачной компании, которая будет предлагать мощности центров обработки данных, операционные услуги, сетевые решения и процессоры Tensor Processing Units (TPU) от Google Cloud.

В рамках соглашения с Google инвестфонд Blackstone, который управляет активами более чем на $1,3 трлн и является ведущим поставщиком центров обработки данных, первоначально инвестирует в акционерный капитал совместного предприятия (СП) $5 млрд. В 2027 году планируется ввести в эксплуатацию 500 МВт мощностей, затем планируется расширение мощностей.

Эксперты отмечают, что созданием этого СП Google намерена усилить конкурентное давление на корпорацию Nvidia, лидирующую на мировом рынке вычислительных решений в области ИИ.

Екатерина Наумова