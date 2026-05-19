Минюст США оштрафовал индийского миллиардера Гаутама Адани на $275 млн

Министерство юстиции США сняло обвинения в мошенничестве и коррупции с индийского миллиардера Гаутама Адани и некоторых должностных лиц его компании. Как сообщает BBC,

Компания индийского миллиардера Гаутама Адани, Adani Enterprises, заключила мировое соглашение с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Минюст снял обвинения в мошенничестве и коррупции с индийского миллиардера Гаутама Адани и некоторых должностных лиц его компании. Взамен, как сообщает BBC, Adani Enterprises выплатит американским властям $275 млн.

Господина Адани, чье состояние оценивается более чем в $82 млрд, обвиняли в мошенничестве и коррупции из-за деятельности его компании в сфере солнечной энергетики Adani Green Energy. Позже ему также предъявили обвинения в нарушении санкций против Ирана.

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) прекратила дело в отношении индийского миллиардера, связанных с ним компаний и нескольких партнеров по бизнесу, в том числе родственников. По условиям соглашения им придется выплатить штраф $18 млн.

Елизавета Труфанова