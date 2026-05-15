SEC оштрафовала индийского миллиардера Гаутама Адани и его племянника на $18 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) прекратила дело в отношении индийского миллиардера Гаутама Адани, которого обвиняли в коррупции и мошенничестве. Регулятор отказался от обвинений против господина Адани, его племянника Саджара Адани и компании Adani Green Energy. По условиям соглашения им придется выплатить штраф $18 млн.

Гаутам Адани

Фото: Amit Dave / Reuters

Как пишет The New York Times (NYT), Министерство юстиции США и Управление по контролю над иностранными активами, которые также ведут расследования против господина Адани, в ближайшее время планируют их завершить.

Расследование в отношении господина Адани — богатейшего человека Азии с состоянием более $82 млрд — было начато в ноябре 2024 года. Его обвиняли в мошенничестве и коррупции в связи с деятельностью его компании в сфере солнечной энергетики Adani Green Energy. Позже индийского миллиардера также обвинили в нарушении санкций против Ирана.

Однако теперь американские власти готовы отказаться от всех этих обвинений. Как пишет NYT, это произошло после того, как господин Адани нанял новую команду юристов во главе с Робертом Джуффро-младшим, одним из личных адвокатов президента США Дональда Трампа. Как пишут СМИ, юристы индийского миллиардера при встрече с представителями SEC и Минюста США пообещала, что господин Адани вложит в американскую экономику $10 млрд.

Яна Рождественская