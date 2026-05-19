«Росатом» подпишет три меморандума за время визита Путина в Китай

Во время визита президента России Владимира Путина в Китай «Росатом» подпишет три документа с китайскими партнерами. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По словам господина Лихачева, планируется подписать соглашение по термоядерным исследованиям, меморандум о развитии кадрового потенциала для атомной энергетики и соглашение о работе в передовых прорывных направлениях, кроме термоядерных исследований.

«Впервые мы выходим на прямое взаимодействие с Академией наук Китайской Народной Республики, подпишем соглашение о работе в передовых, прорывных направлениях, кроме термоядерных исследований — это фотоника и квантовое направление»,— сказал господин Лихачев (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. С российской стороны в переговорах также будут участвовать пять вице-премьеров, несколько министров, сотрудники администрации президента и представители крупного бизнеса. В состав делегации вошел и Алексей Лихачев.

