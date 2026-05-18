Что известно о предстоящем визите Путина в Китай
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай 19–20 мая. Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Главное о предстоящей поездке — в материале «Ъ».
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (2024 год)
Программа визита
- Владимир Путин прибудет в Китай вечером 19 мая. В аэропорту его встретит министр иностранных дел КНР Ван И.
- Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Путина и Си на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. С российской стороны в переговорах примут участие пять вице-премьеров, несколько министров, представители администрации президента и крупного бизнеса.
- После этого состоятся переговоры в расширенном составе. О результатах работы профильных комиссий доложат: Дмитрий Чернышенко — по подготовке регулярных встреч глав правительств, Денис Мантуров — по инвестиционному сотрудничеству, Александр Новак — по энергетическому сотрудничеству, Татьяна Голикова — по гуманитарному сотрудничеству, Юрий Трутнев — по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая.
- Затем главы МИД Сергей Лавров и Ван И выступят по вопросам внешнеполитического взаимодействия.
- По итогам переговоров лидеры России и Китая сделают совместное заявление для СМИ. После состоится церемония открытия перекрестных годов образования.
- Отдельным пунктом визита станет встреча Путина с китайским инженером Пэн Паем. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин видел его еще ребенком в 2000 году. «Впоследствии этот паренек вырос, получил университетское образование в Москве. И сейчас работает в одной из крупных компаний КНР. Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча»,— заключил помощник президента.
- Кроме того, российский лидер встретится с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Основной темой станет обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества.
- Вечером пройдет торжественный прием от имени председателя КНР в честь 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Перед приемом Путин и Си осмотрят фотовыставку, посвященную истории отношений между Россией и Китаем.
- Рабочая программа завершится неформальным чаепитием лидеров России и Китая. На встрече с обеих сторон будет по четыре человека. «Встреча будет сосредоточена на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня»,— заявил Ушаков.
Какие документы подпишут
- По итогам переговоров стороны подпишут около 40 документов. Главы государств подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.
- Кроме того, лидеры России и Китая примут совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
- Также будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы, касающиеся углубления сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, образовательной и кинематографической областях, а также в сфере атомной энергетики, взаимодействия между информационными агентствами.
- Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят вопрос «Силы Сибири-2». «Эта тема будет обсуждаться очень подробно. Она в повестке дня есть, и мы настроены серьезно обсудить это»,—заявил Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли в ходе визита президента России быть подписаны какие-то документы по «Силе Сибири-2».
Состав российской делегации
Всего в российскую делегацию войдут 39 человек.
- Первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко.
- Восемь министров — Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин, Максим Решетников, Антон Силуанов, Ирек Файзуллин, Валерий Фальков.
- Администрацию президента будут представлять его помощник Юрий Ушаков, а также заместители руководителя администрации Дмитрий Песков и Максим Орешкин.
- В состав делегации также вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ВТБ Андрей Костин, глава «Сбера» Герман Греф, руководители ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, «Росатома» Алексей Лихачев, «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
- Крупные компании будут представлять — глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, совладелец «Новатэка» и нефтегазохимической компании России ПАО «Сибур Холдинг» Геннадий Тимченко, руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, гендиректор «Росхима» Эдуард Давыдов, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, бизнесмен Олег Дерипаска.
- Кроме того, в визите примут участие губернаторы, руководители информагентств и университетов.
Подготовка визита
- Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что между визитами в Китай лидеров России и США нет никакой связи. Президент США Дональд Трамп находился в КНР 13–15 мая.
- «Мы обычно заранее согласовываем с китайской стороной план проведения переговоров», — отметил Ушаков.
- По его словам, даты визита Владимира Путина были согласованы еще в феврале — сразу после разговора российского президента с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи.
- Изначально визит Дональда Трампа в Китай планировался на конец марта — начало апреля, однако был перенесен на 13–15 мая.
- «По некоторым причинам, из-за иранской эпопеи, визит был перенесен и состоялся накануне нашей поездки в Пекин», — пояснил Ушаков.