Что известно о предстоящем визите Путина в Китай

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай 19–20 мая. Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Главное о предстоящей поездке — в материале «Ъ».

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (2024 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Программа визита Владимир Путин прибудет в Китай вечером 19 мая. В аэропорту его встретит министр иностранных дел КНР Ван И.

Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Путина и Си на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. С российской стороны в переговорах примут участие пять вице-премьеров, несколько министров, представители администрации президента и крупного бизнеса.

После этого состоятся переговоры в расширенном составе. О результатах работы профильных комиссий доложат: Дмитрий Чернышенко — по подготовке регулярных встреч глав правительств, Денис Мантуров — по инвестиционному сотрудничеству, Александр Новак — по энергетическому сотрудничеству, Татьяна Голикова — по гуманитарному сотрудничеству, Юрий Трутнев — по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая.

Затем главы МИД Сергей Лавров и Ван И выступят по вопросам внешнеполитического взаимодействия.

По итогам переговоров лидеры России и Китая сделают совместное заявление для СМИ. После состоится церемония открытия перекрестных годов образования.

Отдельным пунктом визита станет встреча Путина с китайским инженером Пэн Паем. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин видел его еще ребенком в 2000 году. «Впоследствии этот паренек вырос, получил университетское образование в Москве. И сейчас работает в одной из крупных компаний КНР. Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча»,— заключил помощник президента.

Кроме того, российский лидер встретится с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Основной темой станет обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества.

Вечером пройдет торжественный прием от имени председателя КНР в честь 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Перед приемом Путин и Си осмотрят фотовыставку, посвященную истории отношений между Россией и Китаем.

Рабочая программа завершится неформальным чаепитием лидеров России и Китая. На встрече с обеих сторон будет по четыре человека. «Встреча будет сосредоточена на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня»,— заявил Ушаков.

Какие документы подпишут По итогам переговоров стороны подпишут около 40 документов. Главы государств подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Кроме того, лидеры России и Китая примут совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Также будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы, касающиеся углубления сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, образовательной и кинематографической областях, а также в сфере атомной энергетики, взаимодействия между информационными агентствами.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят вопрос «Силы Сибири-2». «Эта тема будет обсуждаться очень подробно. Она в повестке дня есть, и мы настроены серьезно обсудить это»,—заявил Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли в ходе визита президента России быть подписаны какие-то документы по «Силе Сибири-2».

Состав российской делегации Всего в российскую делегацию войдут 39 человек. Первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко.

Восемь министров — Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин, Максим Решетников, Антон Силуанов, Ирек Файзуллин, Валерий Фальков.

Администрацию президента будут представлять его помощник Юрий Ушаков, а также заместители руководителя администрации Дмитрий Песков и Максим Орешкин.

В состав делегации также вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ВТБ Андрей Костин, глава «Сбера» Герман Греф, руководители ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, «Росатома» Алексей Лихачев, «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Крупные компании будут представлять — глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, совладелец «Новатэка» и нефтегазохимической компании России ПАО «Сибур Холдинг» Геннадий Тимченко, руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, гендиректор «Росхима» Эдуард Давыдов, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, бизнесмен Олег Дерипаска.

Кроме того, в визите примут участие губернаторы, руководители информагентств и университетов.